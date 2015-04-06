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Экстремальный аттракцион на Цветном бульваре почти готов к работе

6 апреля 2015, 10:46
На Цветном бульваре проходит тестирование аттракциона «Седьмое небо», высота которого 44 метра.
Сюжет
Тюмень

На Цветном бульваре проходит тестирование аттракциона «Седьмое небо», высота которого 40 метров.

Аттракцион «7-е небо» представляет собой цепочную карусель с подъемом на 40 метров. Количество пассажиров — 20 человек. Скорость подъема зонта с пассажирами — 1 метр в секунду. Скорость вращения зонта — до 10 оборотов в минуту.

Сначала аттракцион планировали установить сначала ко Дню молодежи, затем — ко Дню города. Но поставщик задержал доставку комплектующих, поэтому карусель смонтировали и запустили только в сентябре. «Тогда на ней успели прокатиться только несколько счастливчиков», — рассказали NashGorod.ru в администрации «Городского парка культуры и отдыха».

Сейчас аттракцион тестируют, в полную силу он заработает, когда температура воздуха поднимется примерно до +15 градусов, ориентировочно в конце апреля.

За удовольствие подняться на «Седьмое небо» приготовьтесь выложить 250 рублей.

Согласно опросу NashGorod.ru на новом аттракционе планируют прокатиться около 40% пользователей сайта, 50% по разным причинам отказались попробовать «Седьмое небо», а около 10% еще не определились.

#Новости#Аттракционы#Тюмень#Ирина#Культура
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