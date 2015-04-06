Экстремальный аттракцион на Цветном бульваре почти готов к работе

Сначала аттракцион планировали установить сначала ко Дню молодежи, затем — ко Дню города. Но поставщик задержал доставку комплектующих, поэтому карусель смонтировали и запустили только в сентябре. «Тогда на ней успели прокатиться только несколько счастливчиков», — рассказали NashGorod.ru в администрации «Городского парка культуры и отдыха».