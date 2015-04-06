Директор продовольственной базы обманывал бизнесменов

«По версии следствия, Бронников в период с апреля по ноябрь 2012 года брал у бизнесменов и своих знакомых в долг крупные суммы под видом привлечения инвестиций для развития бизнеса и закупа рыбы, обещая быстро вернуть деньги. Между тем, потерпевших он обманул, а денежные средства похитил», — сообщили в пресс-службе прокуратуры области.