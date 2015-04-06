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Директор продовольственной базы обманывал бизнесменов

6 апреля 2015, 15:15
Направлено в суд уголовное дело в отношении директора Тюменской продовольственной базы 44-летнего Александра Бронникова. Он обвиняется в мошенничестве.
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Тюмень

Направлено в суд уголовное дело в отношении директора Тюменской продовольственной базы 44-летнего Александра Бронникова. Он обвиняется в мошенничестве.

«По версии следствия, Бронников в период с апреля по ноябрь 2012 года брал у бизнесменов и своих знакомых в долг крупные суммы под видом привлечения инвестиций для развития бизнеса и закупа рыбы, обещая быстро вернуть деньги. Между тем, потерпевших он обманул, а денежные средства похитил», — сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Потерпевшими по делу признаны 11 человек, размер причиненного им ущерба составил более 65,5 млн рублей. Пострадавшие в 2013 году обратились в правоохранительные органы, было возбуждено уголовное дело.

Материалы уголовного дела направлены в Ленинский районный суд г. Тюмени суд для рассмотрения по существу.

#Новости#Мошенничество#Тюмень#Таня#Происшествия
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