Директор продовольственной базы обманывал бизнесменов

Направлено в суд уголовное дело в отношении директора Тюменской продовольственной базы 44-летнего Александра Бронникова. Он обвиняется в мошенничестве.
«По версии следствия, Бронников в период с апреля по ноябрь 2012 года брал у бизнесменов и своих знакомых в долг крупные суммы под видом привлечения инвестиций для развития бизнеса и закупа рыбы, обещая быстро вернуть деньги. Между тем, потерпевших он обманул, а денежные средства похитил», — сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
Потерпевшими по делу признаны 11 человек, размер причиненного им ущерба составил более 65,5 млн рублей. Пострадавшие в 2013 году обратились в правоохранительные органы, было возбуждено уголовное дело.
Материалы уголовного дела направлены в Ленинский районный суд г. Тюмени суд для рассмотрения по существу.