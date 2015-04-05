В Ишиме будут производить сыры «Эдам» и «Гауда»

«На сегодняшний день „Золотые Луга“ — единственное предприятие в регионе, выпускающее твердые сыры. Ишимский сыр изготавливается из молока только высшего сорта, не содержат растительных жиров и консервантов. Сыр созревает в течение месяца, в особых условиях температуры, влажности и света. Сыры МК „Ишимский“ выпускаются уже более восьми лет. За последний год компания существенно увеличила его производство. Если в марте 2014 года изготавливалось около двух тонн, то уже в марте текущего года объем продаж вырос до 20 тонн сыра в месяц. Сыры поставляются на Ямал, в Югру, Курган, Омск, по всей Тюменской области», — сообщили в пресс-службе губернатора региона.