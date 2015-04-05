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В Ишиме будут производить сыры «Эдам» и «Гауда»

5 апреля 2015, 12:39
Молочный комбинат «Ишимский» будет производить сыры «Гауда» и «Эдам» под маркой «Золотые луга». Два новых вида продукции появятся в продаже уже в мае текущего года.

«На сегодняшний день „Золотые Луга“ — единственное предприятие в регионе, выпускающее твердые сыры. Ишимский сыр изготавливается из молока только высшего сорта, не содержат растительных жиров и консервантов. Сыр созревает в течение месяца, в особых условиях температуры, влажности и света. Сыры МК „Ишимский“ выпускаются уже более восьми лет. За последний год компания существенно увеличила его производство. Если в марте 2014 года изготавливалось около двух тонн, то уже в марте текущего года объем продаж вырос до 20 тонн сыра в месяц. Сыры поставляются на Ямал, в Югру, Курган, Омск, по всей Тюменской области», — сообщили в пресс-службе губернатора региона.

В настоящее время молочный комбинат «Ишимский» выпускает под маркой «Золотые луга» сыры «Голландский» и «Пошехонский». Решение расширить ассортимент и добавить к линейке уже полюбившихся сортов «Гауду» и «Эдам» было принято на одном из совещаний компании.

#Новости#Производство#Тюменская область#Ишим#Сыры#Таня#Экономика
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