В Тюмени стальную трубу заменят полиэтиленовой

Во время одной из рабочих поездок на завод глава региона поддержал идею его руководства о партнерстве в сфере ЖКХ . «Производимая продукция интересна для коммунального комплекса. Пора от стальной трубы отказаться в пользу полиэтиленовой. Это более перспективно, ведь срок эксплуатации подобных изделий значительно больше», — подчеркнул тогда губернатор.