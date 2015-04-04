В Тюмени стальную трубу заменят полиэтиленовой

Правительство Тюменской области вложило более 330 млн. рублей в этот инвестиционный проект. Средства пошли на организацию современного процесса изготовления полимерных труб и фитингов для газо- и водораспределительных сетей, отопления и горячего водоснабжения.
Уже модернизированы и запущены линии по выпуску полиэтиленовых труб диаметром от 225 до 1000 мм, налажено производство редких и востребованных изделий с диаметром 355 и 560 мм, а также двухслойных гофрированных труб семейства «корсис». Кроме того, заработал цех по выпуску герметичных полиэтиленовых колодцев.
Двухлетнее усовершенствование способствовало и созданию 50 новых рабочих мест. «Мы постарались сделать условия комфортными для инвесторов в регионе. Важно, чтобы предприятия стабильно работали, появлялись новые рабочие места», — не раз подчеркивал губернатор Тюменской области Владимир Якушев.
Во время одной из рабочих поездок на завод глава региона поддержал идею его руководства о партнерстве в сфере ЖКХ. «Производимая продукция интересна для коммунального комплекса. Пора от стальной трубы отказаться в пользу полиэтиленовой. Это более перспективно, ведь срок эксплуатации подобных изделий значительно больше», — подчеркнул тогда губернатор.
Напомним, завод «Сибгазаппарат» с 2012 года входит в группу крупнейшего российского производителя полимерных трубопроводных систем для наружных сетей «Полипластик». В ее составе — 16 ведущих предприятий отрасли, расположенных в России, Украине и Беларуси, общей мощностью более 250 тысяч тонн продукции в год, сообщает пресс-служба Губернатора Тюменской области.
Фото: http://novostienergetiki.ru