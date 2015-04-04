В мусорном баке на Лесобазе нашли младенца

«На улице Западносибирская, 18 в мусорном баке нашли новорожденную девочку с пуповиной, она жива, здорова, но как так можно?! Эти „родители“ хуже животных…», — не скрывает эмоций жительница нашего города. Другой тюменец написал, что в мусорке был обнаружен труп новорожденного. «Полиция ходит по домам, опрашивает», — говорится в сообщении.