Автоледи сбила пешехода и скрылась с места происшествия

В 16 часов 20 минут на перекрестке улиц Одесская и Харьковская столкнулись автомобили Chevrolet и Audi. В аварии пострадала водитель Chevrolet, женщина 34-х лет. У неё подозрение на перелом грудной клетки. По предварительным данным, аварию спровоцировала водитель Chevrolet, выехав на перекресток на запрещающий сигнал светофора.