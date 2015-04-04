Автоледи сбила пешехода и скрылась с места происшествия

За минувшие сутки в Тюмени зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали три человека.
Около 15 часов на нерегулируемом перекрестке улиц Колхозная и Шевченко столкнулись автомобиль Lada Priora и мотоцикл Kawasaki. Мотоциклист госпитализирован с вывихом плеча. Водитель Lada пояснил, что не заметил мотоциклиста и поэтому не уступил дорогу.
В 16 часов 20 минут на перекрестке улиц Одесская и Харьковская столкнулись автомобили Chevrolet и Audi. В аварии пострадала водитель Chevrolet, женщина 34-х лет. У неё подозрение на перелом грудной клетки. По предварительным данным, аварию спровоцировала водитель Chevrolet, выехав на перекресток на запрещающий сигнал светофора.
Около полуночи на проезде по ул. Воронинские горки автомобилем Land Rover был сбит пешеход, мужчина 39-ти лет. У пострадавшего травма колена. Водитель иномарки с места аварии скрылась. ГИБДД устанавливает обстоятельства происшествия и проводит розыск предполагаемой виновницы ДТП, сообщает госавтоинспекция Тюменской области.