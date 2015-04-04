nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Автоледи сбила пешехода и скрылась с места происшествия

4 апреля 2015, 12:11
За минувшие сутки в Тюмени зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали три человека.
Сюжет
Тюмень

За минувшие сутки в Тюмени зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали три человека.

Около 15 часов на нерегулируемом перекрестке улиц Колхозная и Шевченко столкнулись автомобиль Lada Priora и мотоцикл Kawasaki. Мотоциклист госпитализирован с вывихом плеча. Водитель Lada пояснил, что не заметил мотоциклиста и поэтому не уступил дорогу.

В 16 часов 20 минут на перекрестке улиц Одесская и Харьковская столкнулись автомобили Chevrolet и Audi. В аварии пострадала водитель Chevrolet, женщина 34-х лет. У неё подозрение на перелом грудной клетки. По предварительным данным, аварию спровоцировала водитель Chevrolet, выехав на перекресток на запрещающий сигнал светофора.

Около полуночи на проезде по ул. Воронинские горки автомобилем Land Rover был сбит пешеход, мужчина 39-ти лет. У пострадавшего травма колена. Водитель иномарки с места аварии скрылась. ГИБДД устанавливает обстоятельства происшествия и проводит розыск предполагаемой виновницы ДТП, сообщает госавтоинспекция Тюменской области.

#Новости#Автомобили#Происшествия#Жертвы ДТП#Тюмень#Транспорт#Катя#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Вчера, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Вчера, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25