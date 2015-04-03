nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В зоне объезда улицы Республики перенастроили светофоры

3 апреля 2015, 13:07
На улице Республики в районе завода «Электрон» скорректированы режимы работы нескольких светофоров.
Сюжет
Тюмень

В связи с реконструкцией путепровода в новом режиме будут работать светофоры на перекрестках улиц: Республики и Воровского, 50 лет Октября и Воровского, 50 лет Октября и Чекистов. В новом режиме также работает светофор у путепровода на улице Республики.

Предполагается, что новые режимы работы светофоров помогут разгрузить движение в зоне объезда. Водителям и пешеходам следует быть внимательными на этих участках пути, соблюдать требования знаков дорожного движения и сигналов светофоров, сообщает пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс».

Фото:http://avtobist.ru

#Новости#Ул. Республики#Автомобили#Тюмень#Дороги#Светофоры#Транспорт#Катя#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Вчера, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Вчера, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25