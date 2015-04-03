В зоне объезда улицы Республики перенастроили светофоры

В связи с реконструкцией путепровода в новом режиме будут работать светофоры на перекрестках улиц: Республики и Воровского, 50 лет Октября и Воровского, 50 лет Октября и Чекистов. В новом режиме также работает светофор у путепровода на улице Республики.