В Тюмени начинается «Студенческая весна»

Традиционно, на фестивале соберутся студенческие коллективы и исполнители вузов и ссузов из городов и районов Тюменской области. Удивлять жюри творческими способностями и бороться за первенство участники будут в шести номинациях: «Музыка», «Хореография», «Театр», «Оригинальный жанр», «Журналистика», «Концертно-театрализованная шоу-программа».