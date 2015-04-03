В Тюмени начинается «Студенческая весна»

Традиционно, на фестивале соберутся студенческие коллективы и исполнители вузов и ссузов из городов и районов Тюменской области. Удивлять жюри творческими способностями и бороться за первенство участники будут в шести номинациях: «Музыка», «Хореография», «Театр», «Оригинальный жанр», «Журналистика», «Концертно-театрализованная шоу-программа».
Каждая из номинаций делится на несколько стилей и видов творчества, поэтому программа фестиваля обещает быть насыщенной.
Вход на площадки фестиваля — по пригласительным билетам, которые вы можете получить в студенческих центрах учебных заведений, а также на площадках фестиваля, сообщает пресс-служба «Пионера».
Организаторами мероприятия выступают департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области, департамент культуры Тюменской области, «Дворец творчества и спорта «Пионер», представительство центрального комитета российского союза молодежи в Тюменской области, студенческий совет Тюменской области, Творческий союз молодежи.