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В спецприемнике для иностранцев-нелегалов умер молодой мигрант

3 апреля 2015, 16:45
В Тюмени задержанный без документов молодой мигрант скончался в спецприемнике для иностранцев-нелегалов. Как говорится в свидетельстве о смерти, причиной послужила острая ишемическая болезнь сердца. Однако родственники 24-летнего парня уверены, что его избили сотрудники ФМС.
Сюжет
Тюмень

В редакцию интернет-портала Nashgorod.ru обратился тюменец Иван. Он рассказал о трагедии, которая случилась в семье его друга — уроженца Узбекистана, который достаточно давно живет в нашем городе. Племянник этого человека скончался в спецприемнике для иностранных граждан, расположенном на улице Харьковской.

Все произошло 30 марта. Как рассказал Иван, 24-летнего уроженца Узбекистана Мансура Н. задержали без документов в поселке Нефтяников. По словам родственников, молодой человек как раз занимался оформлением российского паспорта, но не успел его получить.

«В миграционной службе парня избили — так, что не осталось следов. После этого его увезли в спецприемник на улице Харьковской. Там Мансуру стало плохо, вызвали скорую, отвезли в ОКБ № 2. Туда же приезжали и представители УФМС. В больнице сказали, что следов побоев нет, намекнули, что Мансур симулирует. Через некоторое время ситуация повторилась. Когда позже в спецприемнике Мансур сел есть, ему снова стало плохо, и он умер. Есть свидетель — тоже мигрант, который видел, как парня били, сейчас он дает показания адвокату, но родственники боятся, что его могут депортировать», — говорит Иван.

На днях родственники Мансура получили свидетельство о смерти. Копия документа имеется в распоряжении редакции Nashgorod.ru. В свидетельстве говорится, что молодой человек скончался от острой коронарной недостаточности, к которой привела острая ишемическая болезнь сердца. Однако родственники 24-летнего парня заявляют, что у того было крепкое здоровье, и ходатайствуют о проведении повторной экспертизы.

В ситуации предстоит разобраться следователям. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, выясняются все обстоятельства. В следственное управление СК РФ по Тюменской области направлен запрос на получение подробной информации.

Интернет-портал Nashgorod.ru будет следить за развитием событий.

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