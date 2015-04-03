В спецприемнике для иностранцев-нелегалов умер молодой мигрант

«В миграционной службе парня избили — так, что не осталось следов. После этого его увезли в спецприемник на улице Харьковской. Там Мансуру стало плохо, вызвали скорую, отвезли в ОКБ № 2. Туда же приезжали и представители УФМС. В больнице сказали, что следов побоев нет, намекнули, что Мансур симулирует. Через некоторое время ситуация повторилась. Когда позже в спецприемнике Мансур сел есть, ему снова стало плохо, и он умер. Есть свидетель — тоже мигрант, который видел, как парня били, сейчас он дает показания адвокату, но родственники боятся, что его могут депортировать», — говорит Иван.