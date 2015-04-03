В спецприемнике для иностранцев-нелегалов умер молодой мигрант

В редакцию интернет-портала Nashgorod.ru обратился тюменец Иван. Он рассказал о трагедии, которая случилась в семье его друга — уроженца Узбекистана, который достаточно давно живет в нашем городе. Племянник этого человека скончался в спецприемнике для иностранных граждан, расположенном на улице Харьковской.
Все произошло 30 марта. Как рассказал Иван, 24-летнего уроженца Узбекистана Мансура Н. задержали без документов в поселке Нефтяников. По словам родственников, молодой человек как раз занимался оформлением российского паспорта, но не успел его получить.
«В миграционной службе парня избили — так, что не осталось следов. После этого его увезли в спецприемник на улице Харьковской. Там Мансуру стало плохо, вызвали скорую, отвезли в ОКБ № 2. Туда же приезжали и представители УФМС. В больнице сказали, что следов побоев нет, намекнули, что Мансур симулирует. Через некоторое время ситуация повторилась. Когда позже в спецприемнике Мансур сел есть, ему снова стало плохо, и он умер. Есть свидетель — тоже мигрант, который видел, как парня били, сейчас он дает показания адвокату, но родственники боятся, что его могут депортировать», — говорит Иван.
На днях родственники Мансура получили свидетельство о смерти. Копия документа имеется в распоряжении редакции Nashgorod.ru. В свидетельстве говорится, что молодой человек скончался от острой коронарной недостаточности, к которой привела острая ишемическая болезнь сердца. Однако родственники 24-летнего парня заявляют, что у того было крепкое здоровье, и ходатайствуют о проведении повторной экспертизы.
В ситуации предстоит разобраться следователям. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, выясняются все обстоятельства. В следственное управление СК РФ по Тюменской области направлен запрос на получение подробной информации.
Интернет-портал Nashgorod.ru будет следить за развитием событий.