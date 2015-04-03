nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменских хирургов обучит профессор из Японии

3 апреля 2015, 13:32
Обучающий курс по микрососудистому анастомозу пройдет в Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени с 8 по 10 апреля. В мероприятиях примет участие профессор из Японии Катсуми Такизава.
Сюжет
Тюмень

«Врач — это профессия, которая требует постоянного самосовершенствования, особенно когда речь идет о нейрохирургии. Поэтому мы продолжаем совместно с Ассоциацией нейрохирургов Тюменской области проводить обучающие семинары, позволяющие реализовывать один из главных принципов работы профессионального специалиста — идти в ногу со временем», — комментирует предстоящие мероприятие главный врач ФЦН Альберт Суфианов.

Традиционно в рамках мастер-класса пройдут лекции, практические занятия, а также показательные операции. В мероприятии примут участие нейрохирурги, пластические хирурги, трансплантологи, микрохирургии и другие заинтересованные специалисты. Об этом сообщает пресс-служба ФЦН.

Отметим, что различные обучающие семинары и мероприятия по обмену опытом проходят в ФЦН практически каждый месяц. Это, по словам Альберта Суфианова, позволяет поддерживать необходимую для постоянного развития атмосферу среди молодежи и повышения квалификации среди опытных специалистов. «Мы создаем не просто центр, в котором оказывается высокотехнологичная помощь, а обучающий центр международного уровня. ФЦН уже многого достиг, преследуя эту цель», — отмечает главврач Федерального центра нейрохирургии.

Фото: periferiya.info

#Новости#Хирургия#Врачи#Тюмень#Федеральный центр нейрохирургии#Медицина#Саша#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Вчера, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Вчера, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25