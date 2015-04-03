Тюменских хирургов обучит профессор из Японии

Отметим, что различные обучающие семинары и мероприятия по обмену опытом проходят в ФЦН практически каждый месяц. Это, по словам Альберта Суфианова, позволяет поддерживать необходимую для постоянного развития атмосферу среди молодежи и повышения квалификации среди опытных специалистов. «Мы создаем не просто центр, в котором оказывается высокотехнологичная помощь, а обучающий центр международного уровня. ФЦН уже многого достиг, преследуя эту цель», — отмечает главврач Федерального центра нейрохирургии.