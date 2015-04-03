Тюменских хирургов обучит профессор из Японии

«Врач — это профессия, которая требует постоянного самосовершенствования, особенно когда речь идет о нейрохирургии. Поэтому мы продолжаем совместно с Ассоциацией нейрохирургов Тюменской области проводить обучающие семинары, позволяющие реализовывать один из главных принципов работы профессионального специалиста — идти в ногу со временем», — комментирует предстоящие мероприятие главный врач ФЦН Альберт Суфианов.
Традиционно в рамках мастер-класса пройдут лекции, практические занятия, а также показательные операции. В мероприятии примут участие нейрохирурги, пластические хирурги, трансплантологи, микрохирургии и другие заинтересованные специалисты. Об этом сообщает пресс-служба ФЦН.
Отметим, что различные обучающие семинары и мероприятия по обмену опытом проходят в ФЦН практически каждый месяц. Это, по словам Альберта Суфианова, позволяет поддерживать необходимую для постоянного развития атмосферу среди молодежи и повышения квалификации среди опытных специалистов. «Мы создаем не просто центр, в котором оказывается высокотехнологичная помощь, а обучающий центр международного уровня. ФЦН уже многого достиг, преследуя эту цель», — отмечает главврач Федерального центра нейрохирургии.
Фото: periferiya.info