nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Сбил девушку и парня и протащил по дороге 20 метров

3 апреля 2015, 10:51
В дорожных авариях, произошедших в Тюменской области в минувшие сутки, получили травмы 4 человека. Все происшествия зарегистрированы в областном центре.
Сюжет
Тюмень

Накануне сообщалось, что около двух часов ночи на пешеходном переходе на улице Пермякова автомобиль Hyundai Sonata сбил нетрезвых 20-летних девушку и молодого человека, переходивших дорогу. По предварительным данным, светофор на пешеходном переходе в ночное время работал в желтом мигающем режиме. Сбив пешеходов, автомобиль протащил их по дороге более 20-ти метров. Пострадавшие получили травмы головы, лица и переломы конечностей, и были госпитализированы.

В половине восьмого часа вечера на перекрестке Тобольского тракта и улицы Ушакова столкнулись две Toyota: Vitz и Avensis. По предварительным данным, водитель малолитражки Vitz превысил безопасную скорость и не успел остановить автомобиль. В результате происшествия 37-летний мужчина, управлявший Toyota Vitz, получил травму грудной клетки.

В третьем часу ночи на улице Циолковского, в районе дома № 22, автомобиль Honda Civic заехал в выбоину в дорожном покрытии, вследствие чего 24-летняя девушка, управлявшая машиной, получила перелом костей носа. Сотрудниками ГИБДД по данному факту составлен акт о наличии неудовлетворительных дорожных условий, информация направлена в дорожно-эксплуатационную организацию, проводится административное расследование, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

#Новости#Жертвы ДТП#Тюмень#Транспорт#Ирина#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Вчера, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Вчера, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25