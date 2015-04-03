Сбил девушку и парня и протащил по дороге 20 метров

Накануне сообщалось, что около двух часов ночи на пешеходном переходе на улице Пермякова автомобиль Hyundai Sonata сбил нетрезвых 20-летних девушку и молодого человека, переходивших дорогу. По предварительным данным, светофор на пешеходном переходе в ночное время работал в желтом мигающем режиме. Сбив пешеходов, автомобиль протащил их по дороге более 20-ти метров. Пострадавшие получили травмы головы, лица и переломы конечностей, и были госпитализированы.