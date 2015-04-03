Сбил девушку и парня и протащил по дороге 20 метров

Накануне сообщалось, что около двух часов ночи на пешеходном переходе на улице Пермякова автомобиль Hyundai Sonata сбил нетрезвых 20-летних девушку и молодого человека, переходивших дорогу. По предварительным данным, светофор на пешеходном переходе в ночное время работал в желтом мигающем режиме. Сбив пешеходов, автомобиль протащил их по дороге более 20-ти метров. Пострадавшие получили травмы головы, лица и переломы конечностей, и были госпитализированы.
В половине восьмого часа вечера на перекрестке Тобольского тракта и улицы Ушакова столкнулись две Toyota: Vitz и Avensis. По предварительным данным, водитель малолитражки Vitz превысил безопасную скорость и не успел остановить автомобиль. В результате происшествия 37-летний мужчина, управлявший Toyota Vitz, получил травму грудной клетки.
В третьем часу ночи на улице Циолковского, в районе дома № 22, автомобиль Honda Civic заехал в выбоину в дорожном покрытии, вследствие чего 24-летняя девушка, управлявшая машиной, получила перелом костей носа. Сотрудниками ГИБДД по данному факту составлен акт о наличии неудовлетворительных дорожных условий, информация направлена в дорожно-эксплуатационную организацию, проводится административное расследование, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.