Пустила переночевать мужчину — осталась без ценных вещей

Беспечная тюменка пустила переночевать малознакомого мужчину, а утром обнаружила, что из дома пропали ценные вещи. Вора удалось задержать по «горячим следам».
Экипаж вневедомственной охраны, находясь на дежурстве, получил сообщение из Центра управления нарядами УМВД России по городу Тюмени о краже электроники и строительных инструментов в одном из СНТ по Московскому тракту. Полицейские прибыли на место происшествия для выяснения всех обстоятельств.
«Женщина, обратившаяся с заявлением о краже, пояснила стражам правопорядка, что накануне вечером оставила у себя в доме переночевать малознакомого мужчину. Проснувшись рано утром, потерпевшая обнаружила пропажу большого количества ценных вещей, в частности, фотоаппарата, сотового телефона, ноутбука и строительных инструментов на сумму более 50 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе ФГКУ УВО УМВД Росси по Тюменской области.
Злоумышленника удалось задержать по «горячим следам». Им оказался безработный тюменец 1996 года рождения, который ранее был судим. Молодой человек скрывался в доме у друзей. Все похищенные вещи оказались при нем.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 158 УК РФ (кража).