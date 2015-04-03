Пустила переночевать мужчину — осталась без ценных вещей

«Женщина, обратившаяся с заявлением о краже, пояснила стражам правопорядка, что накануне вечером оставила у себя в доме переночевать малознакомого мужчину. Проснувшись рано утром, потерпевшая обнаружила пропажу большого количества ценных вещей, в частности, фотоаппарата, сотового телефона, ноутбука и строительных инструментов на сумму более 50 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе ФГКУ УВО УМВД Росси по Тюменской области.