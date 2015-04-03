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Почти на треть сократилась смертность тюменцев в ДТП

3 апреля 2015, 14:39
Количество смертельных исходов в ДТП сократилось на 30%. Об этом сообщила на пресс-конференции главный врач Тюменской станции скорой медицинской помощи Лидия Остроумова.
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Тюмень

Всего же в 2014 году в ДТП пострадало 2567 человек. «Только благодаря тому, что бригады скорой помощи освобождаются от работы с пациентами, где может справиться неотложная медицинская помощь мы снизили смертность практически на 30% и достигли таких временных интервалов — среднее время ожидания обслуживания 8,3 минуты», — сказала Лидия Остроумова. Она также добавила, что время ожидания обслуживания бригады скорой помощи в населенном пункте составляет 7 минут, на федеральных трассах — 11,5 минут, вне города и федеральных трасс — 13,1 минута.

«Для того, чтобы иметь такие результаты необходимо работать на приоритеты и дальше продолжать взаимодействие с „неотложкой“. А скорая помощь — это служба, которая предназначена именно для спасения жизни, это ее основная задача и цель», — добавила Лидия Остроумова.

Фото: moe-lipetsk.ru

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