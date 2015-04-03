Почти на треть сократилась смертность тюменцев в ДТП

Всего же в 2014 году в ДТП пострадало 2567 человек. «Только благодаря тому, что бригады скорой помощи освобождаются от работы с пациентами, где может справиться неотложная медицинская помощь мы снизили смертность практически на 30% и достигли таких временных интервалов — среднее время ожидания обслуживания 8,3 минуты», — сказала Лидия Остроумова. Она также добавила, что время ожидания обслуживания бригады скорой помощи в населенном пункте составляет 7 минут, на федеральных трассах — 11,5 минут, вне города и федеральных трасс — 13,1 минута.