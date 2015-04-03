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Гастролеры из Самары нацелились на квартиры богатых тюменцев

3 апреля 2015, 17:15
Сотрудники тюменской полиции задержали двоих мужчин, подозреваемых в квартирных кражах. Жители Самары нацелились на элитное жилье в областном центре, но успели обворовать только одну квартиру.
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Тюмень

Сотрудники тюменской полиции задержали двоих мужчин, подозреваемых в квартирных кражах. Жители Самары нацелились на элитное жилье в областном центре, но успели обворовать только одну квартиру.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, фигуранты тщательно готовились к совершению краж: выбирали элитные дома, квартиры с дорогими дверьми, проверяли, чтобы хозяев не было дома. Добычей воров становились деньги и украшения из драгоценных металлов.

«Общая сумма похищенного составляет 50 тысяч рублей. Относительно небольшая цифра объясняется тем, что злоумышленникам удалось совершить лишь одно преступление. Во время второй квартирной кражи сработала сигнализация. Оперативно прибывшие на место сотрудники полиции, задержали подозреваемых, несмотря на их сопротивление. Стоит отметить, что фигуранты ранее уже судимы за аналогичные преступления. Один из них находился в федеральном розыске», — отметили в полиции.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов работают над установлением возможной причастности задержанных к другим преступлениям.

В данный момент проводятся мероприятия направленные на установление возможной причастности к другим преступным эпизодам. Если у вас есть какая-либо информация по данному поводу, просьба сообщить ее в органы внутренних дел.

#Новости#Кражи#Тюмень#Таня#Происшествия
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