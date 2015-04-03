Гастролеры из Самары нацелились на квартиры богатых тюменцев

«Общая сумма похищенного составляет 50 тысяч рублей. Относительно небольшая цифра объясняется тем, что злоумышленникам удалось совершить лишь одно преступление. Во время второй квартирной кражи сработала сигнализация. Оперативно прибывшие на место сотрудники полиции, задержали подозреваемых, несмотря на их сопротивление. Стоит отметить, что фигуранты ранее уже судимы за аналогичные преступления. Один из них находился в федеральном розыске», — отметили в полиции.