В Тюменской области составят рейтинг управляющих компаний

Также для улучшения качества ЖКУ будет введена система «Мониторинг жилищного фонда Тюменской области», в которую включены все дома области. Граждане смогут через личный кабинет подать обращение, которое будет направлено в УК. Обслуживающая организация обязана будет дать ответ в течение 8 дней. «Потребителю предоставляется право оценить, насколько качественно ответила управляющая организация. И если УК в течение 8 дней не ответила, или ответила, но заявитель отметил неудовлетворенность рассмотрением заявления, то оно автоматически попадет в орган местного самоуправления. В органе заявление рассматривается в течение 30 дней и принимает меры. Если качеством рассмотрения заявитель не удовлетворен, то запрос передается в жилищную инспекцию, а она, в свою очередь, проверяет УК», — пояснила Лариса Боровицкая. «Здесь все видно и все прозрачно, УК не сможет сказать, что заявление не поступало. Полагаем, что это повысит ответственность управляющих организаций и качество рассмотрения заявителей», — считает она.