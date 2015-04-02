В Тюменской области составят рейтинг управляющих компаний

«Инспекция разработала проект постановления Правительства ТО, которым предусмотрела определенные критерии. По ним мы предлагаем два раза в год оценивать управляющие организации», — сообщила на пресс-конференции 31 марта начальник Государственной жилищной инспекции Тюменской области Лариса Боровицкая.
Среди критериев она назвала: наличие технической документации на многоквартирные дома; степень оснащенности домов приборами учета; наличие и размер задолженности собственников за ЖКУ, а также долга управляющей организации перед ресурсоснабжающими; наличие фактов неисполнения выданных предписаний в срок и так далее.
Оценивать компании предлагается по бальной системе. «Но оценивать будем не всех, тех, которые хотят участвовать в этом рейтинге. Они должны к нам обратиться и в определенной форме представить сведения о себе. Далее эти сведения будут проверяться и оцениваться», — говорит начальник жилинспекции. В результате будет создан рейтинг с номинациями: «высокое доверие», «доверие», «низкое доверие».
Лариса Боровицкая считает, что это будет удобно самим управляющим организациям, поскольку эта некая мера нематериального стимулирования самих управляющих организаций, некий конкурс, который будет их сподвигать быть лучшими в своей сфере, возможность некоторой саморекламы. А также это будет удобно гражданам, поскольку часто они обращаются в инспекцию с вопросами о том, какую им выбрать при смене своей УК. В итоге граждане смогут зайти на страницу жилинспекции в интернете и посмотреть результаты рейтинга.
Также для улучшения качества ЖКУ будет введена система «Мониторинг жилищного фонда Тюменской области», в которую включены все дома области. Граждане смогут через личный кабинет подать обращение, которое будет направлено в УК. Обслуживающая организация обязана будет дать ответ в течение 8 дней. «Потребителю предоставляется право оценить, насколько качественно ответила управляющая организация. И если УК в течение 8 дней не ответила, или ответила, но заявитель отметил неудовлетворенность рассмотрением заявления, то оно автоматически попадет в орган местного самоуправления. В органе заявление рассматривается в течение 30 дней и принимает меры. Если качеством рассмотрения заявитель не удовлетворен, то запрос передается в жилищную инспекцию, а она, в свою очередь, проверяет УК», — пояснила Лариса Боровицкая. «Здесь все видно и все прозрачно, УК не сможет сказать, что заявление не поступало. Полагаем, что это повысит ответственность управляющих организаций и качество рассмотрения заявителей», — считает она.