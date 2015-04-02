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В Тюмени сняли выпуск передачи для канала «Пятница»

2 апреля 2015, 09:51
Выпуск проекта «Битва салонов», который снимался в Тюмени, выйдет 2 апреля в 19 часов на телеканале «Пятница!».
Сюжет
Тюмень

Ведущая шоу Жанна Бадоева выяснила, какой салон красоты может считаться лучшим в городе.

В каждом выпуске проекта представители трех салонов красоты разного класса обслуживания становятся клиентами в заведениях конкурентов. Как специалисты в своей области, они пробуют на себе предлагаемые процедуры и не скупятся на критику. В Тюмени в проекте участвовали салоны: «SPA-Изба», Elona love и Golden Wings, сообщает PR-служба телекомпании «Пятница».

По правилам, участники не могут отказаться от предложенной процедуры. Поэтому представитель салона Golden Wings ушел из заведения своего конкурента с пирсингом в губе, а владелица «SPA-Избы» впервые попробовала массаж с улитками.

Имя победителя тюменской «Битвы салонов» станет известно уже сегодня.

#Новости#Телевидение#Тюмень#Ирина#Культура
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