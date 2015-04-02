В Тюмени сняли выпуск передачи для канала «Пятница»

Ведущая шоу Жанна Бадоева выяснила, какой салон красоты может считаться лучшим в городе.
В каждом выпуске проекта представители трех салонов красоты разного класса обслуживания становятся клиентами в заведениях конкурентов. Как специалисты в своей области, они пробуют на себе предлагаемые процедуры и не скупятся на критику. В Тюмени в проекте участвовали салоны: «SPA-Изба», Elona love и Golden Wings, сообщает PR-служба телекомпании «Пятница».
По правилам, участники не могут отказаться от предложенной процедуры. Поэтому представитель салона Golden Wings ушел из заведения своего конкурента с пирсингом в губе, а владелица «SPA-Избы» впервые попробовала массаж с улитками.
Имя победителя тюменской «Битвы салонов» станет известно уже сегодня.