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Тюменцы чаще всего вызывают неотложку из-за повышенной температуры

2 апреля 2015, 15:18
В Тюмени неотложная медицинская помощь выехала на 280 тысяч вызовов в 2014 году. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель директора департамента администрации города Надежда Янина.
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Тюмень

Напомним, что «неотложку» вызывают, когда нет угрозы жизни пациенту. Поводы могут быть разные: острые заболевания, обострения хронических, но первое место среди всех, по словам Надежды Яниной, занимает повышенная температура. На втором месте — гипертонические кризы, третье занимают головные боли, и дальше боль в спине, руках, ногах.

«Раньше этим занимались бригады скорой помощи, но их основная задача оказывать медпомощь при заболеваниях или травмах, представляющих опасность для жизни. И вот уже на протяжении семи лет медучреждения Тюмени оказывают неотложную помощь в часы работы поликлиники. Бригады оснащены необходимым оборудованием и медикаментами. Пациент сам звонит в поликлинику и в течение двух часов ему будет оказана медпомощь», — сказала Надежда Янина.

Между тем, пациент может позвонить и 03, тогда диспетчер определит экстренный ли повод, в противном случае вызов передается в «неотложку» и к больному приедет врач поликлиники. Но в данном случае время прибытия специалиста будет зависеть от времени поступления вызова в поликлинику. Поэтому проще будет сразу вызывать неотложную медицинскую помощь. Бригады работают по будням согласно времени работы поликлиник, а также в выходные и праздничные дни.

Основной задачей специалистов неотложной медицинской помощи является оказание помощи на дому. Врач назначит лечение, выпишет рецепт и оформит больничный лист. Кроме того, работа «неотложки» значительно разгружает скорую помощь, в смену освобождается несколько бригад, которые могут выехать на экстренные вызовы — ДТП или инфаркт.

Фото: skalpil.ru

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