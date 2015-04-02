Тюменцы чаще всего вызывают неотложку из-за повышенной температуры

Между тем, пациент может позвонить и 03, тогда диспетчер определит экстренный ли повод, в противном случае вызов передается в «неотложку» и к больному приедет врач поликлиники. Но в данном случае время прибытия специалиста будет зависеть от времени поступления вызова в поликлинику. Поэтому проще будет сразу вызывать неотложную медицинскую помощь. Бригады работают по будням согласно времени работы поликлиник, а также в выходные и праздничные дни.