Терапевта осудят за взятку и выписку фиктивного больничного

Голышмановским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении участкового врача терапевта областной больницы № 11 рабочего поселка Голышманово. Она обвиняется в служебном подлоге и получении взятки.
По версии следствия, в конце ноября 2013 года к обвиняемой, исполняющей обязанности участкового врача терапевта областной больницы № 11 рабочего поселка Голышманово Тюменской области, обратился местный житель с просьбой выдать ему фиктивный листок нетрудоспособности за денежное вознаграждение, на что последняя согласилась. 2 декабря 2013 года несмотря на то, что лечение у нее он не проходил, она передала ему листок нетрудоспособности, получив взятку.
В период фиктивного нахождения на больничном, мужчина отбывал административное наказание в изоляторе временного содержания за управление автомобилем без водительского удостоверения, поскольку был ранее лишен прав.
В результате проведенной проверки осенью 2014 года данный факт был выявлен, а следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области в отношении врача возбуждено уголовное дело.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщает Голышмановский межрайонный следственный отдел.
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