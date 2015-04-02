Терапевта осудят за взятку и выписку фиктивного больничного

По версии следствия, в конце ноября 2013 года к обвиняемой, исполняющей обязанности участкового врача терапевта областной больницы № 11 рабочего поселка Голышманово Тюменской области, обратился местный житель с просьбой выдать ему фиктивный листок нетрудоспособности за денежное вознаграждение, на что последняя согласилась. 2 декабря 2013 года несмотря на то, что лечение у нее он не проходил, она передала ему листок нетрудоспособности, получив взятку.