Обе тюменские команды биатлонистов вошли в четверку лучших на Чемпионате России

«Боролся до последнего, но я был не уверен, что Алексей Волков и Дмитрий Малышко допустят ошибки. Просто старался работать в собственном ритме. Отставание было слишком большим. Тяжело шел по дистанции, но делал все возможное, чтобы приблизиться к лидерам. В эстафете сложно отыграть даже минимальный отрыв, да еще у таких сильных соперников. Но у меня был реальный шанс зацепиться за тройку призеров. Это у меня получилось, мы заняли третье место», — рассказал Евгений Гараничев.