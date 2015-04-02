Обе тюменские команды биатлонистов вошли в четверку лучших на Чемпионате России

Ребята с переменным успехом оказывались то в числе лидеров, то «откатывались» на более дальние позиции. На четвертый отрезок с тридцати секундным отрывом от третьего места уходил Евгений Гараничев. Он, к радости трибун, и принес сборной Тюменской области бронзу, показав блестящий ход и использовав лишь один дополнительный патрон.
«Боролся до последнего, но я был не уверен, что Алексей Волков и Дмитрий Малышко допустят ошибки. Просто старался работать в собственном ритме. Отставание было слишком большим. Тяжело шел по дистанции, но делал все возможное, чтобы приблизиться к лидерам. В эстафете сложно отыграть даже минимальный отрыв, да еще у таких сильных соперников. Но у меня был реальный шанс зацепиться за тройку призеров. Это у меня получилось, мы заняли третье место», — рассказал Евгений Гараничев.
Вторая тюменская дружина, за которую выступали Александр Мингалев, Олег Колодийчук, Дмитрий Елхин и Иван Печенкин, финишировала четвертой. На заключительном этапе Ивану удалось поднять команду с седьмой позиции, сообщает пресс-служба Губернатора Тюменской области со ссылкой на агентство спортивных новостей «Тюменская арена».
«Мы очень довольны показанным результатом. Если честно, даже не рассчитывали, что будем так высоко. Все-таки соперники очень серьёзные, на чемпионате России собрались практически все ведущие биатлонисты. Борьба была ожесточённой. Если бы бежали чуть быстрее, то вполне могли бы подняться на третью ступень пьедестала, — отметил атлет уже после гонки. — На рубежах все сработали нормально. Мы использовали всего шесть дополнительных патронов. Вообще, команда у нас очень хорошая».
Напомним, 4 апреля в областном Центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» пройдут международные соревнования по биатлону «Приз губернатора Тюменской области».