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Конкурс «НеРеальные новости»: есть победители!

2 апреля 2015, 11:30
Редакция интернет-портала Nashgorod.ru определила победителей конкурса «НеРеальные новости», который проходил 1 апреля. В День смеха на сайте было опубликовано пять заметок, весьма далеких от правды. Задачей читателей было оперативно найти их.
Сюжет
Тюмень

В этом году мы не старались сильно запутать участников конкурса — достаточно было прочитать если не заголовок, то новость, чтобы понять, что она шуточная. Тем не менее, кое-кого журналистам удалось обмануть. Тюменцы достаточно активно участвовали в конкурсе, но в приходящих на электронную почту письмах с ответами часто были и ссылки на вполне правдивые новости. Например, за утку настороженные горожане приняли информацию о замораживании цен на продукты, а кто-то не поверил в кражу металлического бака и в корректировку расписания автобусов.

Тем не менее, у нас есть три победителя, которые справились с условиями конкурса и прислали абсолютно правильные ответы. Это пользователи с никами Vovasikus, GrayWolf и zone_72. Поздравляем!

Итак, «НеРЕАЛЬНЫЕ новости-2015»:

С победителями мы свяжемся дополнительно. Спасибо всем, кто принял участие!

#Новости#Конкурсы#Тюмень#НашГород.ру#Таня#Общество
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