Конкурс «НеРеальные новости»: есть победители!

В этом году мы не старались сильно запутать участников конкурса — достаточно было прочитать если не заголовок, то новость, чтобы понять, что она шуточная. Тем не менее, кое-кого журналистам удалось обмануть. Тюменцы достаточно активно участвовали в конкурсе, но в приходящих на электронную почту письмах с ответами часто были и ссылки на вполне правдивые новости. Например, за утку настороженные горожане приняли информацию о замораживании цен на продукты, а кто-то не поверил в кражу металлического бака и в корректировку расписания автобусов.