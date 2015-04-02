Конкурс «НеРеальные новости»: есть победители!

В этом году мы не старались сильно запутать участников конкурса — достаточно было прочитать если не заголовок, то новость, чтобы понять, что она шуточная. Тем не менее, кое-кого журналистам удалось обмануть. Тюменцы достаточно активно участвовали в конкурсе, но в приходящих на электронную почту письмах с ответами часто были и ссылки на вполне правдивые новости. Например, за утку настороженные горожане приняли информацию о замораживании цен на продукты, а кто-то не поверил в кражу металлического бака и в корректировку расписания автобусов.
Тем не менее, у нас есть три победителя, которые справились с условиями конкурса и прислали абсолютно правильные ответы. Это пользователи с никами Vovasikus, GrayWolf и zone_72. Поздравляем!
Итак, «НеРЕАЛЬНЫЕ новости-2015»:
С победителями мы свяжемся дополнительно. Спасибо всем, кто принял участие!