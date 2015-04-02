Дело водителя с фальшивыми правами направлено в суд

Прокуратура Центрального округа г. Тюмени утвердила в отношении Сукиасяна обвинительный акт и направила материалы дела в мировой суд для рассмотрения по существу. Санкция ч.3 ст.327 УК РФ предусматривает следующие виды наказаний: штраф в размере до 80 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет, информирует прокуратура Центрального округа г. Тюмени.