Дело водителя с фальшивыми правами направлено в суд

В материалах уголовного дела говорится, что Карен Сукиасян купил права на чужую фамилию — Мирзоян. В документе была фотография Сукиасяна, и он был выдан якобы УГИБДД по Омской области и действителен до 2021 года.
9 января 2015 года мужчина на автомобиле ВАЗ 21074 своего знакомого поехал в строительный магазин. У дома № 169 по улице Дружбы машину остановили сотрудники ДПС, которым права Сукиасяна показались странными. Проверка показала, что удостоверение не выдавалось ни в Тюменской, ни Омской областях.
Документ был изъят, а водитель доставлен в полицию для разбирательства. Выяснилось, что Мирзоян на самом деле Сукиасян.
Мужчину оштрафовали на 5 тысяч рублей по ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством). Но теперь ему предстоит понести и уголовную ответственность за использование поддельного документа.
Прокуратура Центрального округа г. Тюмени утвердила в отношении Сукиасяна обвинительный акт и направила материалы дела в мировой суд для рассмотрения по существу. Санкция ч.3 ст.327 УК РФ предусматривает следующие виды наказаний: штраф в размере до 80 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет, информирует прокуратура Центрального округа г. Тюмени.