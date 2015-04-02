nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Дело водителя с фальшивыми правами направлено в суд

2 апреля 2015, 13:12
Поехал в магазин и попался полицейским с поддельными правами. Выяснилось, что удостоверение 30-летнего Карена Сукиасяна на другую фамилию не выдавалось ни в Тюменской, ни Омской областях. Нарушителя оштрафовали, дело направлено в суд.

В материалах уголовного дела говорится, что Карен Сукиасян купил права на чужую фамилию — Мирзоян. В документе была фотография Сукиасяна, и он был выдан якобы УГИБДД по Омской области и действителен до 2021 года.

9 января 2015 года мужчина на автомобиле ВАЗ 21074 своего знакомого поехал в строительный магазин. У дома № 169 по улице Дружбы машину остановили сотрудники ДПС, которым права Сукиасяна показались странными. Проверка показала, что удостоверение не выдавалось ни в Тюменской, ни Омской областях.

Документ был изъят, а водитель доставлен в полицию для разбирательства. Выяснилось, что Мирзоян на самом деле Сукиасян.

Мужчину оштрафовали на 5 тысяч рублей по ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством). Но теперь ему предстоит понести и уголовную ответственность за использование поддельного документа.

Прокуратура Центрального округа г. Тюмени утвердила в отношении Сукиасяна обвинительный акт и направила материалы дела в мировой суд для рассмотрения по существу. Санкция ч.3 ст.327 УК РФ предусматривает следующие виды наказаний: штраф в размере до 80 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет, информирует прокуратура Центрального округа г. Тюмени.

#Новости#Водительские права#Водительское удостоверение#Подделка документов#Прокуратура по г.Тюмени#Транспорт#Женя#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25