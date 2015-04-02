Большая свадебная выставка Wedding zavod пройдет в Тюмени

Свадебная выставка «Wedding zavod весна 2015» будет включать в себя все, что требуется для торжественного дня — от свадебного наряда, мужской одежды, фотографов и флористов, до автомобилей, тамады и сладостей. Вход на выставку — свободный. В течение дня ожидаются розыгрыши призов и шоу-программа. А также будут приниматься заявки на участие в большом проекте «Wedding zavod дарит свадьбу».