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Большая свадебная выставка Wedding zavod пройдет в Тюмени

2 апреля 2015, 14:07
Уникальный праздник для будущих молодоженов четвертая свадебная выставка-инсталляция Wedding zavod состоится 5 апреля в БЦ «Нобель Парк» (Пермякова, 1, стр. 5, 6 этаж).
Сюжет
Тюмень

Здесь молодые пары, планирующие создание семьи, смогут воспользоваться опытом профессионалов и познакомиться с многочисленными возможностями свадебной индустрии нашего города.

Свадебная выставка «Wedding zavod весна 2015» будет включать в себя все, что требуется для торжественного дня — от свадебного наряда, мужской одежды, фотографов и флористов, до автомобилей, тамады и сладостей. Вход на выставку — свободный. В течение дня ожидаются розыгрыши призов и шоу-программа. А также будут приниматься заявки на участие в большом проекте «Wedding zavod дарит свадьбу».

Организаторы выставки — интернет-журнал EGOjournal.ru, свадебный портал WEDDINGZAVOD.ru.

Время проведения: 5 апреля с 12 до 19 часов.

Информация по тел.: 600–453.

#Новости#Выставки#Тюмень#Свадьба#Ирина#Культура
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