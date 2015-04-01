За соблюдением правил поведения в общественных местах последят активисты

«В случае, если наше обращение не произведет желаемого эффекта, мы будем фотографировать пары и вывешивать снимки в специально созданном альбоме в нашей группе „ВКонтакте“ http://vk.com/mzfk72 „Порицания достойны“, — рассказывает координатор движения Виктор Беляев. — Мы за функциональную культуру — то есть за достойное воспитание и поведение, ведь если мы не будем следить за моральным обликом молодежи, то в какое общество мы превратимся?»