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За соблюдением правил поведения в общественных местах последят активисты

1 апреля 2015, 17:28
В Тюмени появилось движение активистов, которые борются за соблюдение этических норм в общественных местах. Оно носит название «Молодежь за функциональную культуру» (МЗФК).
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Тюмень

В теплое время года они планируют проводить еженедельные рейды по самым популярным общественным местам — Цветному бульвару, Текутьевскому бульвару, Центральной площади. Активисты будут подходить к парам, которые слишком откровенно выражают свои чувства на публике и делать им замечание, а также выдавать памятку о правилах поведения в общественных местах.

«В случае, если наше обращение не произведет желаемого эффекта, мы будем фотографировать пары и вывешивать снимки в специально созданном альбоме в нашей группе „ВКонтакте“ http://vk.com/mzfk72 „Порицания достойны“, — рассказывает координатор движения Виктор Беляев. — Мы за функциональную культуру — то есть за достойное воспитание и поведение, ведь если мы не будем следить за моральным обликом молодежи, то в какое общество мы превратимся?»

Активисты уверены, что таким образом защитят молодежь от нежелательных контактов и уберегут их от ЗППП, в том числе СПИДа. Они подойдут к молодым людям, если увидят, как те страстно целуются, совершают непристойные действия.

Отличительной особенностью активистов МЗФК будет наручная повязка зеленого цвета.

Новость подготовлена в рамках конкурса «НеРеальные новости» к 1 апреля.

#Новости#Молодежь#НеРеальные новости - 1 апреля#Тюмень#Ирина#Общество
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