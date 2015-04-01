За соблюдением правил поведения в общественных местах последят активисты

В теплое время года они планируют проводить еженедельные рейды по самым популярным общественным местам — Цветному бульвару, Текутьевскому бульвару, Центральной площади. Активисты будут подходить к парам, которые слишком откровенно выражают свои чувства на публике и делать им замечание, а также выдавать памятку о правилах поведения в общественных местах.
«В случае, если наше обращение не произведет желаемого эффекта, мы будем фотографировать пары и вывешивать снимки в специально созданном альбоме в нашей группе „ВКонтакте“ http://vk.com/mzfk72 „Порицания достойны“, — рассказывает координатор движения Виктор Беляев. — Мы за функциональную культуру — то есть за достойное воспитание и поведение, ведь если мы не будем следить за моральным обликом молодежи, то в какое общество мы превратимся?»
Активисты уверены, что таким образом защитят молодежь от нежелательных контактов и уберегут их от ЗППП, в том числе СПИДа. Они подойдут к молодым людям, если увидят, как те страстно целуются, совершают непристойные действия.
Отличительной особенностью активистов МЗФК будет наручная повязка зеленого цвета.
Новость подготовлена в рамках конкурса «НеРеальные новости» к 1 апреля.