Тюменцев ждут на онлайн-встречу с британским легкоатлетом

Сейчас он международный спортивный директор всемирного благотворительного забега Wings for Life World Run. Wings for Life World Run — уникальный забег, объединяющий людей во всем мире и стартующий одновременно в 35 странах. Он известен тем, что это единственный в мире забег, который начинается ровно в одно и то же время во всех странах. В нём нет классического финиша — финишем является автомобиль, который выезжает через полчаса после старта и каждые 15 минут ускоряется, и как только машина догоняет бегуна, участник финиширует. Время и дистанция фиксируются в общем международном протоколе. Все собранные средства направляются в фонд Wings For Life, который занимается исследованием в области лечения повреждений спинного мозга. Девиз Wings for Life World Run — «Бежим за тех, кто не может», сообщает Red Bull Russia.