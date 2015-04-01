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Тюменцев ждут на онлайн-встречу с британским легкоатлетом

1 апреля 2015, 13:33
В тюменском time cafe «Кроличья нора» 2 апреля в 19:00 состоится он-лайн встреча с уникальным человеком Колином Рей Джексоном.
Сюжет
Тюмень

Колин Джексон — британский легкоатлет, серебряный призёр Олимпийских игр 1988 года на дистанции 110 метров с барьерами. Действующий рекордсмен мира на дистанции 60 метров с барьерами. Один из лучших барьеристов в истории.

Сейчас он международный спортивный директор всемирного благотворительного забега Wings for Life World Run. Wings for Life World Run — уникальный забег, объединяющий людей во всем мире и стартующий одновременно в 35 странах. Он известен тем, что это единственный в мире забег, который начинается ровно в одно и то же время во всех странах. В нём нет классического финиша — финишем является автомобиль, который выезжает через полчаса после старта и каждые 15 минут ускоряется, и как только машина догоняет бегуна, участник финиширует. Время и дистанция фиксируются в общем международном протоколе. Все собранные средства направляются в фонд Wings For Life, который занимается исследованием в области лечения повреждений спинного мозга. Девиз Wings for Life World Run — «Бежим за тех, кто не может», сообщает Red Bull Russia.

Помимо Колина Джексона на встрече будут именитый руководитель команды «КАМАЗ-Мастер», российский автогонщик, семикратный победитель Ралли Дакар в классе грузовиков Владимир Чагин и ведущий российский FMX-райдер Алексей Колесников.

Участники онлайн-встречи смогут задать вопросы именитым выступающим и интересно провести вечер четверга.

Адрес встречи: тайм-кафе «Кроличья Нора», ул. Республики, 160/1 (напротив магазина «СТАРТ»)

#Новости#Легкая атлетика#Тюмень#Ирина#Спорт
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