Торговые сети заморозили цены на говядину, свинину и курицу

При этом ФАС обнаружила, что ретейлеры установили в разных регионах неодинаковые расценки.
Кроме того, минимальные и максимальные цены на различные товары сильно варьируются. Килограмм говяжьего фарша в Москве стоит от 120 до 435 рублей, а картофель обходится покупателям в сумму от 18 до 130 рублей.
В числе продуктов, попавших в список, оказались говядина, свинина, курица, пельмени, масло, хлеб, соль, шоколад, плавленый сыр, макароны, кофе, яблоки и ряд других. Помимо пищевых продуктов в таблице оказались туалетная бумага, мыло и зубная паста.
Напомним, антимонопольщики в начале марта запросили у торговых сетей перечень пищевых продуктов, цены на которые будут заморожены, с указанием наименования, объема, упаковки и поставщика.
Решение о заморозке цен было принято ассоциацией ретейлеров АКОРТ (объединяет крупнейшие торговые сети страны) в феврале. В соглашении участвуют 12 сетей, включая «Магнит», X5, «Дикси», «Ашан», «Лента», «Зельгрос». Цены должны быть заморожены на корзину из не менее чем 20 товаров, при этом списки данных товаров каждый продавец определяет самостоятельно.
Фото: new.u24.ru