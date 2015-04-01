Торговые сети заморозили цены на говядину, свинину и курицу

Решение о заморозке цен было принято ассоциацией ретейлеров АКОРТ (объединяет крупнейшие торговые сети страны) в феврале. В соглашении участвуют 12 сетей, включая «Магнит», X5, «Дикси», «Ашан», «Лента», «Зельгрос». Цены должны быть заморожены на корзину из не менее чем 20 товаров, при этом списки данных товаров каждый продавец определяет самостоятельно.