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Смотри фильмы в кинотеатре в оригинале и учи английский

1 апреля 2015, 13:46
Образовательный проект КиноHouse стартует 6 апреля в 19 часов в семейном кинотеатре «Сан Синема». На большом экране будут показывать комедию Брюс Всемогущий с неподражаемым Джимом Керри в оригинале.
Сюжет
Тюмень

КиноHouse — это мультимедийные уроки, подготовленные преподавателями лингвистического центра Priorita. Кроме просмотра фильма, зрители получают возможность пообщаться с профессиональным преподавателем из США и пополнить свой словарный запас полезной лексикой.

КиноHouse — это мероприятия не только для тех, кто уверено владеет английским языком, оно рассчитано и для тех, кто совершает свои первые шаги в изучении английского, сообщают организаторы.

6 апреля в 19:00 в кинотеатре «Сан-Синема» вы посмотрите кино на английском языке, пообщаетесь с преподавателем из США и получите бесценный опыт межкультурной коммуникации. Кино будет демонстрироваться с русскими субтитрами.

Справки по телефонам: 74-35-87, 49-09-32. Стоимость билета — 200 рублей.

#Новости#Образование#Кино#Сан Синема#Тюмень#Ирина#Культура
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