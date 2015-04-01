Смотри фильмы в кинотеатре в оригинале и учи английский

КиноHouse — это мультимедийные уроки, подготовленные преподавателями лингвистического центра Priorita. Кроме просмотра фильма, зрители получают возможность пообщаться с профессиональным преподавателем из США и пополнить свой словарный запас полезной лексикой.
КиноHouse — это мероприятия не только для тех, кто уверено владеет английским языком, оно рассчитано и для тех, кто совершает свои первые шаги в изучении английского, сообщают организаторы.
6 апреля в 19:00 в кинотеатре «Сан-Синема» вы посмотрите кино на английском языке, пообщаетесь с преподавателем из США и получите бесценный опыт межкультурной коммуникации. Кино будет демонстрироваться с русскими субтитрами.
Справки по телефонам: 74-35-87, 49-09-32. Стоимость билета — 200 рублей.