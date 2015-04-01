Предложил подбросить, а сам увез в лес, избил и ограбил

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Тюменской области задержали по подозрению в грабеже гражданина одной из бывших советских республик.
По версии следствия, злоумышленник согласился подбросить потерпевшего на своем автомобиле от рынка «Привоз» до Заречного микрайона, но вместо этого вывез его в лесной массив, избил и ограбил. Добычей коварного водителя стали сотовый телефон, цепочка из драгоценного металла и две тысячи рублей.
«Проводятся мероприятия, направленные на установление возможной причастности задержанного к другим преступлениям. Граждан, обладающих какой-либо информацией, просим обращаться в органы внутренних дел по телефону 29-18-56», — отметили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.