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Предложил подбросить, а сам увез в лес, избил и ограбил

1 апреля 2015, 17:19
Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Тюменской области задержали по подозрению в грабеже гражданина одной из бывших советских республик.
Сюжет
Тюмень

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Тюменской области задержали по подозрению в грабеже гражданина одной из бывших советских республик.

По версии следствия, злоумышленник согласился подбросить потерпевшего на своем автомобиле от рынка «Привоз» до Заречного микрайона, но вместо этого вывез его в лесной массив, избил и ограбил. Добычей коварного водителя стали сотовый телефон, цепочка из драгоценного металла и две тысячи рублей.

«Проводятся мероприятия, направленные на установление возможной причастности задержанного к другим преступлениям. Граждан, обладающих какой-либо информацией, просим обращаться в органы внутренних дел по телефону 29-18-56», — отметили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

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