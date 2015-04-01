Осуждена поджигательница, убившая двух человек

Тюменский районный суд вынес приговор 35-летней уроженке Свердловской области Светлане Ханиной, которая, обидевшись на сожителя и его гостью, подожгла дом. Женщина признана виновной по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).
В 2005 году Тугулымский районный суд приговорил Ханину, которая в состоянии опьянения убила ножом знакомого мужчину, к 9 годам заключения. В августе 2014 года она освободилась из мест лишения свободы и приехала в деревню Посохово Тюменского района к 65-летнему мужчине, с которым ранее, еще до колонии, сожительствовала. Спустя три месяца пьяная Ханина лишила жизни его, а также знакомую 38-летнюю жительницу деревни Гусево, приехавшую к ним в гости.
«Вечером 21 ноября 2014 года Ханина с сожителем и знакомой распивала спиртные напитки. Во время застолья гостья своими высказываниями о Ханиной спровоцировала конфликт, вызвав вспышку ревности у ее пожилого сожителя. Он избил и выгнал сожительницу, оставшись с гостьей. Такое развитие событий не устроило Ханину. Испытывая злость и ревность, она решила сжечь своих обидчиков. Злоумышленница подожгла спичками находившиеся на веранде вещи. Убедившись, что дом охватило пламя, она на попутных машинах поехала к подруге в поселок Луговской Свердловской области», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
Сообщение о пожаре в частном доме в Посохово поступило в МЧС. Прибывшие на место пожарные обнаружили два трупа — мужчины и женщины, лежавших рядом. Они погибли от острого отравления угарным газом.
Огнеборцам от местных жителей стало известно, что поджог совершила женщина в красной куртке. Ее встретили двое мужчин, когда она шла по улице после поджога дома. Подозрение пало на Ханину, которая подходила под описание и носила красную куртку. 24 ноября женщина была задержана в поселке Луговской и впоследствии по решению суда заключена под стражу.
Суд установил в действиях Ханиной особо опасный рецидив и назначил ей 12 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с осужденной в пользу дочери погибшего расходы на погребение в сумме около 21 тысячи рублей.