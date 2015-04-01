Осуждена поджигательница, убившая двух человек

«Вечером 21 ноября 2014 года Ханина с сожителем и знакомой распивала спиртные напитки. Во время застолья гостья своими высказываниями о Ханиной спровоцировала конфликт, вызвав вспышку ревности у ее пожилого сожителя. Он избил и выгнал сожительницу, оставшись с гостьей. Такое развитие событий не устроило Ханину. Испытывая злость и ревность, она решила сжечь своих обидчиков. Злоумышленница подожгла спичками находившиеся на веранде вещи. Убедившись, что дом охватило пламя, она на попутных машинах поехала к подруге в поселок Луговской Свердловской области», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.