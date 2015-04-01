Из-за пробок на Республике и Монтажников расписание автобусов скорректируют

В утренний час пик по улице Республика в сторону Ялуторовского тракта и по улице Монтажников были серьезные пробки, в результате чего движение общественного транспорта было затруднено.

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