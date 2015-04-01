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Из-за пробок на Республике и Монтажников расписание автобусов скорректируют

1 апреля 2015, 16:20
В утренний час пик по улице Республика в сторону Ялуторовского тракта и по улице Монтажников были серьезные пробки, в результате чего движение общественного транспорта было затруднено.
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Тюмень

В утренний час пик по улице Республики в сторону Ялуторовского тракта и по улице Монтажников были серьезные пробки, в результате чего движение общественного транспорта было затруднено.

Как сообщает пресс-служба «Тюменьгортранса», автобусы отклонялись от расписания на 8–20 минут вместо допустимых 3–5. Вечером также на дорогах ожидаются заторы и возможны задержки движения общественного транспорта. Владельцев автомобилей призывают искать пути объезда по улице Пермякова и Мельникайте.

«Сейчас специалисты начали мониторинг ситуации движения автобусов. К следующей неделе транспортные потоки перераспределятся, и расписание автобусов будет скорректировано», — рассказала пресс-секретарь «Тюменьгортранса» Любовь Горовая.

Ориентировочно транспортная развязка на улице Республики в районе завода «Электрон» будет закрыта до 1 августа.

Фото: itsnow.ru

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