Из-за пробок на Республике и Монтажников расписание автобусов скорректируют

В утренний час пик по улице Республики в сторону Ялуторовского тракта и по улице Монтажников были серьезные пробки, в результате чего движение общественного транспорта было затруднено.
Как сообщает пресс-служба «Тюменьгортранса», автобусы отклонялись от расписания на 8–20 минут вместо допустимых 3–5. Вечером также на дорогах ожидаются заторы и возможны задержки движения общественного транспорта. Владельцев автомобилей призывают искать пути объезда по улице Пермякова и Мельникайте.
«Сейчас специалисты начали мониторинг ситуации движения автобусов. К следующей неделе транспортные потоки перераспределятся, и расписание автобусов будет скорректировано», — рассказала пресс-секретарь «Тюменьгортранса» Любовь Горовая.
Ориентировочно транспортная развязка на улице Республики в районе завода «Электрон» будет закрыта до 1 августа.
Фото: itsnow.ru