Из-за отсутствия положенных лекарств в Тюмени оштрафовали аптеку

Прокуратура Тюменского района в ходе надзорных мероприятий выявила нарушения закона в аптеке ООО «Тюменьфарм», расположенной в поселке Боровский. Согласно Федеральному закону «Об обращении лекарственных средств» аптечные организации обязаны обеспечивать установленный уполномоченным федеральным органом исполнительной власти минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи. Между тем, данное требование закона в аптеке ООО «Тюменьфарм» не соблюдалось.
Проверяющие выявили в аптеке отсутствие трех наименований лекарственных средств, отнесенных Минздравсоцразвитием РФ к минимальному ассортименту лекарственных средств, необходимых для оказания медицинской помощи. Все это нарушало права сельских жителей.
Прокуратура района возбудила в отношении ООО «Тюменьфарм» административное дело — осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией. Накануне по результатам рассмотрения дела арбитражный суд Тюменской области подверг организацию штрафу в размере 40 тыс. рублей. Об этом сообщает прокуратура Тюменского района.
Фото: imenno.de