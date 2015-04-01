Из-за отсутствия положенных лекарств в Тюмени оштрафовали аптеку

Прокуратура Тюменского района в ходе надзорных мероприятий выявила нарушения закона в аптеке ООО «Тюменьфарм», расположенной в поселке Боровский. Согласно Федеральному закону «Об обращении лекарственных средств» аптечные организации обязаны обеспечивать установленный уполномоченным федеральным органом исполнительной власти минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи. Между тем, данное требование закона в аптеке ООО «Тюменьфарм» не соблюдалось.