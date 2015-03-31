Живопись и скульптура народов Севера — на новой выставке

На базе выставки организуются экскурсии, дополненные фильмами, о творчестве Константина Панкова и других студентов знаменитого «Института народов Севера» (действовавшего в 1930-ее гг. в Ленинграде), о творчестве Геннадия Райшева. Для детей будут проведены мероприятия о традиционных игрушках, играх (игра-головоломка «Цена семи коней», «Палочки») и загадках, сообщает пресс-служба музейного комплекса.