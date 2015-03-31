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Живопись и скульптура народов Севера — на новой выставке

31 марта 2015, 10:31
Изобразительное искусство коренных народов Севера представят на выставке «Живая архаика Севера» из коллекции «Традиционное и изобразительное искусство коренных народов Севера» (ханты, манси, ненцы). Она откроется 3 апреля в 15 часов в музее изобразительных искусств (Орджоникидзе, 47).
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Тюмень

На выставке представлен комплекс произведений самобытного изобразительного стиля древних народов (преимущественно обских угров), сохранивших свою культуру до наших дней: мифы и легенды, уникальный орнамент на различных материалах (мех, сукно, металл, береста и др.), редкая коллекция традиционной игрушки, атрибутика «Медвежьих игрищ», ритуальная скульптура, охотничьи принадлежности и многое другое.

Люди и природа Севера отражены в скульптурных произведениях Геннадия Хартаганова, Виктора Ядне, пространство Сибири — в живописных работах таких знаковых и ярких художников, как Константин Панков, считающийся создателем «северного изобразительного искусства», и нашего современника Геннадия Райшева.

На базе выставки организуются экскурсии, дополненные фильмами, о творчестве Константина Панкова и других студентов знаменитого «Института народов Севера» (действовавшего в 1930-ее гг. в Ленинграде), о творчестве Геннадия Райшева. Для детей будут проведены мероприятия о традиционных игрушках, играх (игра-головоломка «Цена семи коней», «Палочки») и загадках, сообщает пресс-служба музейного комплекса.

Открытие выставки состоится 3 апреля 2015 г. в 15:00 в Музее изобразительных искусств по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 47. Дополнительная информация по телефону: 46-45-62.

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