Выиграй билет на выступление Светы

История певицы Светы (в миру — Светланы Колтуновой) началась в Ростове-на-Дону. В этом городе в 1980 году она родилась, здесь же в возрасте пяти лет она начала писать песни. В семь лет — стала участницей детского фольклорного ансамбля, гастролировавшего не только по России, но и за рубежом. Параллельно училась в двух музыкальных школах — по классам фортепиано и вокала. Затем музыкальное образование девушки продолжилось в Ростовском училище искусств по специальности «хоровой дирижёр» и в Академии искусств, которую она окончила с красным дипломом.