Выиграй билет на выступление Светы

Песни Светы наполнены той светоносной энергетикой и лирическим магнетизмом, который обладает довольно большим и прочным радиусом действия и влияния. Это музыка, под которую можно танцевать, которую можно просто слушать, заново открывая каждый раз для себя что-то новое то на уровне содержания, то на уровне впечатления, то на уровне лирической рефлексии.
История певицы Светы (в миру — Светланы Колтуновой) началась в Ростове-на-Дону. В этом городе в 1980 году она родилась, здесь же в возрасте пяти лет она начала писать песни. В семь лет — стала участницей детского фольклорного ансамбля, гастролировавшего не только по России, но и за рубежом. Параллельно училась в двух музыкальных школах — по классам фортепиано и вокала. Затем музыкальное образование девушки продолжилось в Ростовском училище искусств по специальности «хоровой дирижёр» и в Академии искусств, которую она окончила с красным дипломом.
Прорыв на большую сцену был совершён в 1999 году, когда Света познакомилась с Сергеем Пименовым и Александром Поляковым, ставшими впоследствии знаменитыми ППК. С будущими возмутителями английских чартов девушка записывает свой первый альбом «Любовь», разошедшийся тиражом в 500 тысяч экземпляров. Следующий важный этап в жизни певицы начался в мае 2001 года, когда она подписала контракт с рекорд-лейблом «Граммофон». С этого момента певица Света окончательно и бесповоротно влилась в ряды российского шоу-бизнеса.
За время своей творческой карьеры Света выпустила 9 альбомов. Среди самых известных ее песен — «Дорога в аэропорт», «Твои глаза», «Другая», «Сердце мое» и другие.
Конкурс
Чтобы выиграть 2 билета на концерт Светы, ответьте на вопросы:
1. Что из этого сделала Света: посадила дерево, родила сына, построила дом?
2. Поет ли Света под фонограмму?
3. Однажды в США ей пришлось выступать с подтанцовкой известной мировой звезды. Кого?
Ответы присылайте на электронную почту [email protected] с заголовком «Света», дедлайн — 9 утра 1 апреля.
В письме укажите ваше имя, ник на сайте, номер телефона. Победителями станут авторы правильных ответов, которым улыбнется удача — мы выберем их случайным образом.