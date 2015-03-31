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Выиграй билет на выступление Светы

31 марта 2015, 14:08
Концерт эстрадной певицы Светы пройдет в баварском клубном ресторане «Максимилианс» 2 апреля. У пользователей NashGorod.ru есть шанс попасть на выступление Светы бесплатно.
Сюжет
Тюмень

Песни Светы наполнены той светоносной энергетикой и лирическим магнетизмом, который обладает довольно большим и прочным радиусом действия и влияния. Это музыка, под которую можно танцевать, которую можно просто слушать, заново открывая каждый раз для себя что-то новое то на уровне содержания, то на уровне впечатления, то на уровне лирической рефлексии.

История певицы Светы (в миру — Светланы Колтуновой) началась в Ростове-на-Дону. В этом городе в 1980 году она родилась, здесь же в возрасте пяти лет она начала писать песни. В семь лет — стала участницей детского фольклорного ансамбля, гастролировавшего не только по России, но и за рубежом. Параллельно училась в двух музыкальных школах — по классам фортепиано и вокала. Затем музыкальное образование девушки продолжилось в Ростовском училище искусств по специальности «хоровой дирижёр» и в Академии искусств, которую она окончила с красным дипломом.

Прорыв на большую сцену был совершён в 1999 году, когда Света познакомилась с Сергеем Пименовым и Александром Поляковым, ставшими впоследствии знаменитыми ППК. С будущими возмутителями английских чартов девушка записывает свой первый альбом «Любовь», разошедшийся тиражом в 500 тысяч экземпляров. Следующий важный этап в жизни певицы начался в мае 2001 года, когда она подписала контракт с рекорд-лейблом «Граммофон». С этого момента певица Света окончательно и бесповоротно влилась в ряды российского шоу-бизнеса.

За время своей творческой карьеры Света выпустила 9 альбомов. Среди самых известных ее песен — «Дорога в аэропорт», «Твои глаза», «Другая», «Сердце мое» и другие.

Конкурс

Чтобы выиграть 2 билета на концерт Светы, ответьте на вопросы:

1. Что из этого сделала Света: посадила дерево, родила сына, построила дом?

2. Поет ли Света под фонограмму?

3. Однажды в США ей пришлось выступать с подтанцовкой известной мировой звезды. Кого?

Ответы присылайте на электронную почту [email protected] с заголовком «Света», дедлайн — 9 утра 1 апреля.

В письме укажите ваше имя, ник на сайте, номер телефона. Победителями станут авторы правильных ответов, которым улыбнется удача — мы выберем их случайным образом.

#Культура#Новости#Музыка#Максимилианс#Концерты#Тюмень#Ирина
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