Весна пришла — пора обновлять пакеты

Начните знакомство с Букваря. Попробуйте пакет «Твой стартовый». В него входят более 100 самых популярных каналов: новости, развлечения, кино, наука и жизнь. Например, один из каналов — Discovery Channel — транслирует познавательный проект «Во Вселенную со Стивеном Хокингом». Знаменитый физик, который в 30 лет оказался практически полностью парализован из-за прогрессирующей болезни, делится мыслями о самых интригующих загадках Вселенной.