Весна пришла — пора обновлять пакеты

Связисты советуют: выбирайте телевидение, как книгу, — исходя из своих интересов.
Начните знакомство с Букваря. Попробуйте пакет «Твой стартовый». В него входят более 100 самых популярных каналов: новости, развлечения, кино, наука и жизнь. Например, один из каналов — Discovery Channel — транслирует познавательный проект «Во Вселенную со Стивеном Хокингом». Знаменитый физик, который в 30 лет оказался практически полностью парализован из-за прогрессирующей болезни, делится мыслями о самых интригующих загадках Вселенной.
Для большой дружной семьи подойдет Сборник рассказов, на который похож пакет «Твой оптимальный» (более 140 каналов). В него добавлены каналы музыкальной, спортивной и детской тематик.
Поклонники кино и сериалов, путешественники и первооткрыватели найдут много интересного в Энциклопедии — пакете «Твой продвинутый» (более 160 каналов). Например, первый русскоязычный телеканал Оcean TV расскажет о мировом океане и истории отношений человека и моря.
Не любите ограничивать себя в выборе, хотите все и сразу? Для гурманов подойдет пакет «Твой максимальный» — более 200 телеканалов, среди которых — тридцать каналов в HD-качестве. С таким набором скучать не придется.
Стоимость пакетов варьируется от 320 до 1700 рублей.
По данным ВЦИОМ россияне больше всего любят смотреть новости и художественные фильмы, а из всех жанров кино предпочитают комедии. Выбирайте сами, что посмотреть в выходные — более 200 телеканалов представляет Интерактивное ТВ от «Ростелекома».