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В Тюмень доставили 760 доз бычьей спермы

31 марта 2015, 16:03
Сотрудники управления Россельхознадзора 31 марта досмотрели в аэропорту «Рощино» ценный груз. В Тюмень доставили 760 доз генетического материала крупного рогатого скота из Московской области и Нижнего Новгорода.
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Тюмень

Сотрудники управления Россельхознадзора 31 марта досмотрели в аэропорту «Рощино» ценный груз. В Тюмень доставили 760 доз генетического материала крупного рогатого скота из Московской области и Нижнего Новгорода.

Ценный семенной материал получен от Всероссийского научно-исследовательского института племенного дела, который находится в поселке Лесные поляны Московской области и от молочной компании «Генетика», расположенной в Нижнем Новгороде, сообщают в управлении Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

Генетический материал направится на предприятия Тюменской области для дальнейшей селекционной работы. Одна партия материала поступит в агрофирму «Междуречье» Ярковского района, вторая — в СПК «Емуртинский» Упоровского района. Применение семенного материала по назначению позволит тюменским предприятиям увеличить поголовье стада, повысить его продуктивность, а значит и доходность.

Напомним, чуть больше месяца назад в Тюмень из Москвы также доставили племенной материал в количестве 1000 доз, которые отправились в ЗАО «Падунское» и ООО «Боровинка» Заводоуковского района.

Фото: http://ru.freepik.com

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