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УК дома на Харьковской вряд ли поплатится за обрушение

31 марта 2015, 15:47
Жильцам пятиэтажки на Харьковской, у которой обрушился угол дома, вряд ли удастся привлечь к ответственности в случившемся управляющую компанию. У них непосредственная форма управления домом, то есть за все происходящее отвечают только собственники квартир.

Сегодня на пресс-конференции начальник Государственной жилищной инспекции Тюменской области Лариса Боровицкая пояснила, что жильцы дома выбрали непосредственный способ управления в феврале2014 года, а с 1 марта заключили договор с «УютСервисБытом» — здесь компания, по сути, подрядчик. Обслуживающая компания по договору должна делать то, за что получила оплату. А вот договор управления подразумевает бОльшую ответственность. «Независимо от того, что вы прописали в договоре, управляющая организация обязана сделать все, что предусмотрено жилищным законодательством для содержания дома. Независимо от того, собрала она на это деньги или не собрала», — объяснила начальник жилинспекции. «УютСервисБыт» — всего лишь обслуживающая компания.

Но рано делать выводы, в ситуации разбираются следственный комитет и органы прокуратуры.

«То, что дом подлежит капитальному ремонту, было известно. Работы по капитальному ремонту управляющая компания и не обязана выполнять, это обязанность собственников — таково жилищное законодательство», — говорит Лариса Боровицкая. Те работы, которые могут быть выполнены только в ходе капремонта, должны быть утверждены собственниками на собрании, где должна решиться и финансовая составляющая капремонта — либо это субсидирование, либо сбор средств и выполнение работ.

«Вообще обращений было много по этому дому, и в жилищную инспекцию в том числе. Еще в 2013 году инспекция после очередного обследования дома выдала заключение о том, что содержание дома не соответствует правилам и нормам жилищной эксплуатации. Это заключение мы направили в межведомственную комиссию для рассмотрения вопроса о признании дома аварийным, подлежащим сносу, реконструкции или капитальному ремонту», — сообщил Лариса Боровицкая. Она отметила, что право признать дом «недееспособным» может только межведомственная комиссия, куда могут за этим признанием обратиться и собственники жилья, «причем, замечу, ни один собственник не обращался с этого адреса, хотя в каждом ответе мы сообщали, что они могут обратиться», — говорит инспектор. После рассмотрения комиссия пришла к выводу, что дом подлежит капремонту.

Только вот в новую программу капремонтов дом попал на 2032 год. «Когда комиссия принимает решение, она не устанавливает сроки. По идее собственникам можно было собираться и решать вопрос о капитальном ремонте, так сегодня говорит закон. А программу капремонта мы сформировали гораздо позднее — в декабре 2014 года», — объясняет чиновник. Очередность домов в ней устанавливается автоматически на основе данных от управляющих организаций и департамента городского хозяйства. Видимо, раз у дома нет УК, нет хозяина, данных попало в программу очень мало. «Но к этой программе нельзя так относиться, что если стоит определённый срок — то все. Программа дорабатывается, сведения корректируются ежегодно», — говорит инспектор.

В случае конкретного дома по Харьковской — дожидаться никакого срока он не будет. Сейчас в домах 52а и 52б ведется экспертиза, по результатам которой будет понятна судьба домов и принято решение.

Отметим, что с 1 сентября 2014 года такой способ управления как непосредственный запрещен в домах, где свыше 16 квартир. По данным жилинспекции, таких «неправильных» домов в городе около сотни, и с каждым из них нужно разбираться, прежде всего, этим должны заняться собственники.

По данным пресс-службы городской администрации, доля муниципалитета в доме № 52а 18,8%, остальные квартиры приватизированные.

#Новости#УютСервисБыт#Лариса Боровицкая#Управляющие компании#Женя#Общество
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