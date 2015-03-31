УК дома на Харьковской вряд ли поплатится за обрушение

«Вообще обращений было много по этому дому, и в жилищную инспекцию в том числе. Еще в 2013 году инспекция после очередного обследования дома выдала заключение о том, что содержание дома не соответствует правилам и нормам жилищной эксплуатации. Это заключение мы направили в межведомственную комиссию для рассмотрения вопроса о признании дома аварийным, подлежащим сносу, реконструкции или капитальному ремонту», — сообщил Лариса Боровицкая. Она отметила, что право признать дом «недееспособным» может только межведомственная комиссия, куда могут за этим признанием обратиться и собственники жилья, «причем, замечу, ни один собственник не обращался с этого адреса, хотя в каждом ответе мы сообщали, что они могут обратиться», — говорит инспектор. После рассмотрения комиссия пришла к выводу, что дом подлежит капремонту.