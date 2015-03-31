Тюменцы пытались украсть авто с помощью эвакуатора

Для осуществления своего замысла они наняли эвакуатор, способный поднять тяжелую машину. Но когда эвакуатор вез грузовик по улице 50 лет Октября, его заметил наряд полка дорожно-патрульной службы. А спустя непродолжительное время в полицию позвонил владелец похищенного грузовика, не обнаруживший машину на привычном месте. Оказалось, он вовсе не бросил машину, а собирался ее в ближайшее время восстановить.