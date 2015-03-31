Тюменцы пытались украсть авто с помощью эвакуатора

Для осуществления своего замысла они наняли эвакуатор, способный поднять тяжелую машину. Но когда эвакуатор вез грузовик по улице 50 лет Октября, его заметил наряд полка дорожно-патрульной службы. А спустя непродолжительное время в полицию позвонил владелец похищенного грузовика, не обнаруживший машину на привычном месте. Оказалось, он вовсе не бросил машину, а собирался ее в ближайшее время восстановить.
Получив ориентировку о пропавшем грузовике, инспекторы ДПС сразу вспомнили об эвакуаторе и установили маршрут его передвижения. Эвакуатор к тому времени уже выгружал ГАЗ в деревне Казарово, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
Прибыв на место, наряд задержал злоумышленников и доставил в отдел полиции. В настоящее время их проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным ранее.
Правоохранительные органы, в свою очередь, предостерегают работников автоэвакуаторов от участия в подобных авантюрах: согласившись перевезти машину, на которую у заказчика нет никаких документов, оператор эвакуатора также может понести ответственность.