Тюменцев приглашают в «Отель Танатос»

Чтобы узнать лучше о нашем отеле, достаточно купить в кассах Тюменского драматического театра билет за сумму в размере трехсот пятидесяти рублей. Этот взнос освобождает Вас от каких бы то ни было затрат во время презентации — срок ее должен оставаться для Вас неизвестным. Совершенно очевидно, что эта сумма включает также плату за все необходимые услуги, так что никаких чаевых от вас не потребуется. Просьба сходить на остановке «Холодильная» и проследовать до Республики д.129, где Вы увидите табличку «Сцена на 5-ом», — так необычно приглашает «Буриме» на спектакль.