Тюменцев приглашают в «Отель Танатос»

В сюжете Андрэ Моруа биржевый игрок ошибается и теряет все свои сбережения. В этот момент он получает письмо от администрации отеля «Танатос». Ему предлагают поселиться в отеле, где смерть настигнет его самым деликатным способом. Однако, поселившись в отеле, он начинает понимать, что жизнь не так уж плоха и безнадежна.
«Мы не случайно сегодня обращаемся к Вам. Сведения, которыми мы располагаем, позволяют нам надеяться, что наши услуги могут быть Вам полезны.
Наш отель находится в весьма живописной горной местности. В вашем распоряжении будет четыре теннисных корта, площадка для гольфа и огромный бассейн для плавания. Поскольку наша клиентура почти вся принадлежит к самому изысканному обществу, в отеле царит ни с чем не сравнимая атмосфера полного понимания и согласия. Тем из наших клиентов, кто под влиянием серьезных и непоправимых несчастий желает расстаться с жизнью, мы предоставляем возможность осуществить это желание без всяких страданий и, смеем утверждать, без всякого риска.
Чтобы узнать лучше о нашем отеле, достаточно купить в кассах Тюменского драматического театра билет за сумму в размере трехсот пятидесяти рублей. Этот взнос освобождает Вас от каких бы то ни было затрат во время презентации — срок ее должен оставаться для Вас неизвестным. Совершенно очевидно, что эта сумма включает также плату за все необходимые услуги, так что никаких чаевых от вас не потребуется. Просьба сходить на остановке «Холодильная» и проследовать до Республики д.129, где Вы увидите табличку «Сцена на 5-ом», — так необычно приглашает «Буриме» на спектакль.
Билеты можно приобрести на сайте http://tyumen.kassy.ru/event/1051788/. а также в кассах Тюменского Драматического Театра, Филармонии и других кассах города.