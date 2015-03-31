Тюменская компания готова выращивать рыбу в Казахстане

Сейчас идет первый этап проекта — совместное зарыбление озера. «Если все будет по плану, то мы готовы взяться и построить предприятие по переработке рыбы, которая и будет вылавливаться из этого озера. Там появятся необходимые мощности для хранения, охлаждения и замораживания рыбы. Сроки реализации проекта — 5 лет. Инвестиции совместные», — уточнил он.