Тюменская компания готова выращивать рыбу в Казахстане

Ассоциация производственно-торговых предприятий «Оцелот» (Тюмень) совместно с АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Солтустик» (Казахстан) готовы выращивать и перерабатывать рыбу на общих озерах.
По информации генерального директора ассоциации «Оцелот» Руслана Цицкиева, проект состоит из нескольких этапов, сообщает областной департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства.
«В Казанском районе есть озеро Акуш. Часть его находится в тюменской акватории, часть — на территории Северо-Казахстанской области Республики Казахстан. Сегодня игнорировать совместную работу глупо, важно наладить взаимовыгодное сотрудничество. Как было ранее: мы зарыбляли озеро, а они на своей территории вылавливали нашу рыбу», — уточнил он.
Сейчас идет первый этап проекта — совместное зарыбление озера. «Если все будет по плану, то мы готовы взяться и построить предприятие по переработке рыбы, которая и будет вылавливаться из этого озера. Там появятся необходимые мощности для хранения, охлаждения и замораживания рыбы. Сроки реализации проекта — 5 лет. Инвестиции совместные», — уточнил он.
«Как было ранее: мы зарыбляли озеро, а они (казахское предприятие — прим. ред.) на своей территории вылавливали нашу рыбу», — говорит директор тюменской ассоциации «Оцелот».
При этом, «Оцелот» готов инвестировать в озера на территории государства-соседа, которые не задействованы казахами для выращивания сиговых видов рыб. «В Тюменской области такой озерный фонд ограничен. Так что сегодня, партнеры ведут проработку озерного фонда Северо-Казахстанской области», — резюмировал он. Напомним, вопросы взаимовыгодного экономического развития предприятий Тюменской и Северо-Казахстанской областей, поиск возможностей кооперации в различных сферах производства обсуждались на встрече губернатора Тюменской области Владимира Якушева с акимом Северо-Казахстанской области Ериком Султановым.
Встреча проходила 17 февраля в рамках визита в Тюменскую область делегации Северо-Казахстанской области. Тогда же был подписан меморандум о сотрудничестве между ассоциацией производственно-торговых предприятий Тюменской области «Оцелот» и акционерным обществом «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Солтустик».