Нелицензированные УК останутся при тюменских домах, если собственники не сделают свой выбор

«Инспекцией выдано 363 квалификационных аттестата представителям 172 управляющих компаний. Всего подлежат лицензированию, по данным госпортала „Реформа ЖКХ“, в Тюменской области 204 организации. Не подлежат лицензированию ТСЖ и иные кооперативы», — сообщила сегодня на пресс-конференции начальник Государственной жилищной инспекции Тюменской области Лариса Боровицкая. Под управлением 23 УК, получивших лицензию, около 700 домов области. Куда смотрят и чего ждут остальные — непонятно.
С вступлением лицензирования, у управляющих компаний меняются «правила игры», а именно — штрафы. «Они кратно увеличиваются», — говорит жилинспектор. Так, за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами без лицензии штраф на юрлиц от 150 до 250 тысяч рублей; за невыполнение или ненадлежащее выполнение в установленный срок предписания — 50–100 тысяч рублей или дисквалификация на срок до 3 лет.
Добавим, что ряд организаций еще на берегу отказались получать лицензию и уведомили об этом жилинспекцию и департамент городского хозяйства.
Так, УК «Сквер», в ведении которой порядка 170 домов, преимущественно распложенных на Лесобазе, уже сообщила, что не будет получать лицензию. «У них очень много штрафов за ненадлежащее содержание домов, на сумму около 1 млн 600 тысяч рублей, которые компания не оплачивает. А приступили они к работе в 2013 году, — сообщила Лариса Боровицкая, — с 1 мая эти штрафы кратно увеличатся, то есть если сейчас они составляют 40–50 тысяч с юрлица, то после лицензирования — от 150 тысяч. Видимо, они оценили свои возможности, силы и желания и приняли такое решение». С компанией работают судебные приставы.
Собственникам домов, которыми управляет УК «Сквер» стоит подумать о будущем и выбрать УК на общем собрании
Если управляющая компания не получила лицензию, ее деятельность должна прекратиться 1 мая 2015 года. Тем не менее, если на 1 мая новая УК у домов определена не будет, то те «управленцы», что ими управляли, продолжат работать, пока не будет определено новое лицо. «Брошенными дома не останутся», — заверила Лариса Боровицкая.
При этом, раз у компании и не было лицензии, новые штрафы на нее распространяться не будут, а компания сможет вести себя как и раньше, а, быть может, и хуже.
Есть два случая, когда
«Любые штрафы возможны только при наличии вины субъекта», — отмечает инспектор и добавляет, что доказать факт оповещения жильцов о каком-либо предложении управляющая организация может, например, фотофиксацией того, что размещалось объявление с предложением, допустим, размещать рекламу в лифтах. Но решение должно быть принято собственниками, которые должны его принять на собрании. «А у управляющей организации нет обязанности созывать собрания, это обязанность собственников», — говорит она.