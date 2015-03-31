Нелицензированные УК останутся при тюменских домах, если собственники не сделают свой выбор

Так, УК «Сквер», в ведении которой порядка 170 домов, преимущественно распложенных на Лесобазе, уже сообщила, что не будет получать лицензию. «У них очень много штрафов за ненадлежащее содержание домов, на сумму около 1 млн 600 тысяч рублей, которые компания не оплачивает. А приступили они к работе в 2013 году, — сообщила Лариса Боровицкая, — с 1 мая эти штрафы кратно увеличатся, то есть если сейчас они составляют 40–50 тысяч с юрлица, то после лицензирования — от 150 тысяч. Видимо, они оценили свои возможности, силы и желания и приняли такое решение». С компанией работают судебные приставы.