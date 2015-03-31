Налоговые вычеты для многодетных семей предлагают увеличить в 10 раз

Автором законопроекта выступил депутат от ЛДПР Иван Абрамов. Одновременно парламентарий предлагает повысить максимальный ежегодный доход родителя, при котором он может рассчитывать на налоговый вычет.
Сейчас он составляет 280 тысяч рублей. То есть родитель может рассчитывать на вычет, если он получает не больше 23 тысяч рублей в месяц. Абрамов предлагает поднять этот ежегодный показатель до 400 тысяч рублей, то есть до 33 тысяч рублей в месяц.
По его мнению, данная мера позволит поддержать многодетные семьи в сложных экономических и демографических условиях в РФ.
Фото: http://ullica.ru