nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Налоговые вычеты для многодетных семей предлагают увеличить в 10 раз

31 марта 2015, 11:03
В госдуму внесен новый законопроект, который предлагает увеличить стандартные налоговые вычеты для многодетных семей на третьего и каждого последующего ребенка в 10 раз. Предполагается, что вместо нынешних трех тысяч рублей суммы вычетов составят 30 тысяч рублей.

Автором законопроекта выступил депутат от ЛДПР Иван Абрамов. Одновременно парламентарий предлагает повысить максимальный ежегодный доход родителя, при котором он может рассчитывать на налоговый вычет.

Сейчас он составляет 280 тысяч рублей. То есть родитель может рассчитывать на вычет, если он получает не больше 23 тысяч рублей в месяц. Абрамов предлагает поднять этот ежегодный показатель до 400 тысяч рублей, то есть до 33 тысяч рублей в месяц.

По его мнению, данная мера позволит поддержать многодетные семьи в сложных экономических и демографических условиях в РФ.

Фото: http://ullica.ru

#Новости#Налоги#Россия#Многодетные семьи#ЛДПР#Катя#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25