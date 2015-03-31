Налоговые вычеты для многодетных семей предлагают увеличить в 10 раз

Сейчас он составляет 280 тысяч рублей. То есть родитель может рассчитывать на вычет, если он получает не больше 23 тысяч рублей в месяц. Абрамов предлагает поднять этот ежегодный показатель до 400 тысяч рублей, то есть до 33 тысяч рублей в месяц.