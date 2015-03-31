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На досрочный ЕГЭ по литературе пришел всего один тюменец

31 марта 2015, 13:31
В Тюменской области 28 марта состоялся единый государственный экзамен по литературе. Этот предмет входит в число дисциплин по выбору. Для того, чтобы школьник мог получить аттестат, он должен набрать минимум 32 балла. На досрочной сдаче ЕГЭ присутствовал всего один выпускник.
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Тюмень

Единый госэкзамен по русскому языку прошел в понедельник, 30 марта. Желающих сдать его досрочно также нашлось немного, всего восемь человек. Поэтому для сдачи ЕГЭ был задействован один пункт проведения экзамена.

Напомним, что экзамен по русскому языку является обязательным, а его результаты необходимы выпускникам для получения аттестата и при поступлении в вузы. Для получения аттестата за курс средней общеобразовательной школы выпускникам необходимо набрать 24 балла, а для поступления в вузы эта граница установлена на уровне 36 баллов.

Общественную открытость и экспертизу проведения ЕГЭ обеспечили общественные наблюдатели и члены экзаменационной комиссии. Следующий экзамен досрочного периода состоится 4 апреля по дополнительным предметам — обществознанию и химии, сообщают в департаменте образования и науки Тюменской области.

Фото: http://www.v125.ru

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