На досрочный ЕГЭ по литературе пришел всего один тюменец

Единый госэкзамен по русскому языку прошел в понедельник, 30 марта. Желающих сдать его досрочно также нашлось немного, всего восемь человек. Поэтому для сдачи ЕГЭ был задействован один пункт проведения экзамена.
Напомним, что экзамен по русскому языку является обязательным, а его результаты необходимы выпускникам для получения аттестата и при поступлении в вузы. Для получения аттестата за курс средней общеобразовательной школы выпускникам необходимо набрать 24 балла, а для поступления в вузы эта граница установлена на уровне 36 баллов.
Общественную открытость и экспертизу проведения ЕГЭ обеспечили общественные наблюдатели и члены экзаменационной комиссии. Следующий экзамен досрочного периода состоится 4 апреля по дополнительным предметам — обществознанию и химии, сообщают в департаменте образования и науки Тюменской области.
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