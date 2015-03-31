На досрочный ЕГЭ по литературе пришел всего один тюменец

Напомним, что экзамен по русскому языку является обязательным, а его результаты необходимы выпускникам для получения аттестата и при поступлении в вузы. Для получения аттестата за курс средней общеобразовательной школы выпускникам необходимо набрать 24 балла, а для поступления в вузы эта граница установлена на уровне 36 баллов.