Команда Formula Neftegaz отправилась в Венгрию

Цель данной конференции — улучшение инженерных навыков среди команд Formula SAE. С 31 марта по 1 апреля участники смогут выслушать лекции от специалистов компании Audi на темы «Ошибки в проектировании и их устранение», «Улучшение гоночного двигателя», а также посетить завод Audi Hungary. Именно на эту конференцию и отправилась делегация команды Formula Neftegaz под руководством Валерии Гончарюк, студентки 2-го курса ТюмГНГУ.
«Прежде всего, от поездки ожидаю положительных впечатлений и, конечно, нового опыта», — говорит Валерия, — Для меня это первое мероприятие подобного типа, тем более международного уровня, и я еду за новыми знаниями, опытом, знакомством с представителями других команд Formula Student и расширить сотрудничество с ведущими европейскими компаниями».
Помимо участия в конференции участники проекта имеют прекрасную возможность побывать в одном из самых красивых городов мира — а именно в Дьёре.