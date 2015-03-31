Команда Formula Neftegaz отправилась в Венгрию

«Прежде всего, от поездки ожидаю положительных впечатлений и, конечно, нового опыта», — говорит Валерия, — Для меня это первое мероприятие подобного типа, тем более международного уровня, и я еду за новыми знаниями, опытом, знакомством с представителями других команд Formula Student и расширить сотрудничество с ведущими европейскими компаниями».