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Инспектора ГИБДД подозревают в превышении должностных полномочий

31 марта 2015, 15:08
В Заводоуковске проводится служебная проверка по факту возможного превышения должностных полномочий сотрудником ГИБДД.

Инцидент произошел в прошлом месяце в ночное время на перекрестке улиц Механическая и Центральная села Старая Заимка Заводоуковского района. Экипаж ГИБДД остановил автомашину Nissan под управлением гражданина, находящегося в алкогольном опьянении. Мужчина отказался предъявить документы и последовать в патрульную машину для составления протокола, вместо чего применил насилие в отношении инспектора ДПС, причинив ему ушиб левого бедра.

Пассажир иномарки пытался воспрепятствовать сопровождению водителя в патрульную машину. Вследствие чего один из инспекторов ГИБДД применил к пассажиру физическую силу, причинив тем самым ему ушиб бедра и голени, сообщает пресс-служба УМВД Тюменской области.

По указанию руководства областного полицейского главка проводится служебная проверка, по результатам которой в случае установления вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям и привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

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