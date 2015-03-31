Инспектора ГИБДД подозревают в превышении должностных полномочий

Инцидент произошел в прошлом месяце в ночное время на перекрестке улиц Механическая и Центральная села Старая Заимка Заводоуковского района. Экипаж ГИБДД остановил автомашину Nissan под управлением гражданина, находящегося в алкогольном опьянении. Мужчина отказался предъявить документы и последовать в патрульную машину для составления протокола, вместо чего применил насилие в отношении инспектора ДПС, причинив ему ушиб левого бедра.