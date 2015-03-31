ГИБДД обеспечит дорожную безопасность во время соревнований по биатлону

Напомним, что соревнования пройдут в «Жемчужине Сибири» 4-го апреля и на стадионе «Геолог» 5-го апреля. Возможности для парковки личного транспорта зрителей во время проведения мероприятий ограничены. Доставка зрителей на соревнования в «Жемчужину Сибири» будет осуществляться с 10 утра от спорткомплекса Центральный (со стороны Орджоникидзе) и от центра «Дзюдо» (парковка, Гнаровская). Количество автобусов на маршрутах движения, приближенных к стадиону, будет в этот день увеличено.