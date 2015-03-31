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ГИБДД обеспечит дорожную безопасность во время соревнований по биатлону

31 марта 2015, 13:03
ГИБДД обеспечит безопасность дорожного движения при проведении Международных соревнований по биатлону «Приз Губернатора Тюменской области».

Напомним, что соревнования пройдут в «Жемчужине Сибири» 4-го апреля и на стадионе «Геолог» 5-го апреля. Возможности для парковки личного транспорта зрителей во время проведения мероприятий ограничены. Доставка зрителей на соревнования в «Жемчужину Сибири» будет осуществляться с 10 утра от спорткомплекса Центральный (со стороны Орджоникидзе) и от центра «Дзюдо» (парковка, Гнаровская). Количество автобусов на маршрутах движения, приближенных к стадиону, будет в этот день увеличено.

Обеспечивать безопасность движения и принимать меры к беспрепятственному проезду транспорта в местах проведения соревнований будут наряды дорожно-патрульной службы. ГИБДД призывает тюменцев и гостей области отнестись с пониманием к мерам по обеспечению безопасности, соблюдать правила движения и быть вежливым к другим участникам дорожного движения.

#Новости#Биатлон#Безопасность#Транспорт#Маша#Общество
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