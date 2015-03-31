До конца года во всех медучреждениях Тюмени введут электронные карты

По словам заместителя губернатора Тюменской области Олега Зарубы, до конца года планируется завершить переход лечебных учреждений областного центра, а к концу 2016 электронные медицинские карты будут введены и в других муниципалитетах. В ряде районных больниц для этого предстоит обновить компьютерную технику.

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