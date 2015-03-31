До конца года во всех медучреждениях Тюмени введут электронные карты

Губернатор области Владимир Якушев на состоявшемся накануне, 30 марта, заседании президиума регионального правительства подписал распоряжение об электронной медицинской карте амбулаторного больного.
Документ утверждает положение об электронной медкарте, где прописан порядок ее ведения, хранения и создания копии, а также организация доступа к ней, сообщает пресс-служба Губернатора Тюменской области.
Напомним, взрослая поликлиника, входящая в состав ГБУЗ ТО «ОКБ № 2», испытала электронную медкарту в прошлом году. Пилотный запуск системы позволил вычислить все ее недочеты.