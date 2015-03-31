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До конца года во всех медучреждениях Тюмени введут электронные карты

31 марта 2015, 14:42
По словам заместителя губернатора Тюменской области Олега Зарубы, до конца года планируется завершить переход лечебных учреждений областного центра, а к концу 2016 электронные медицинские карты будут введены и в других муниципалитетах. В ряде районных больниц для этого предстоит обновить компьютерную технику.

Губернатор области Владимир Якушев на состоявшемся накануне, 30 марта, заседании президиума регионального правительства подписал распоряжение об электронной медицинской карте амбулаторного больного.

Документ утверждает положение об электронной медкарте, где прописан порядок ее ведения, хранения и создания копии, а также организация доступа к ней, сообщает пресс-служба Губернатора Тюменской области.

Напомним, взрослая поликлиника, входящая в состав ГБУЗ ТО «ОКБ № 2», испытала электронную медкарту в прошлом году. Пилотный запуск системы позволил вычислить все ее недочеты.

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