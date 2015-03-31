Аферист «соблазнял» продавцов мелкими купюрами

Как следует из материалов уголовного дела, Ванишвили 23 и 26 января, 1 февраля в Тюмени и 6 февраля в Ялуторовске похитил в четырех магазинах 11 тыс. рублей.
Он предлагал продавцам поменять на крупные деньги имевшуюся у него пачку со сторублевыми купюрами. При этом аферист умышленно не докладывал одну сторублевую купюру. Продавцы это обнаруживали и предлагали Ванишвили пересчитать деньги. Мужчина отсчитывал половину суммы и, загибая купюры пальцами левой руки, незаметно складывал ее в левый карман дубленки, а другую часть денег отдавал продавцу.
После этого аферист из левого кармана вынимал недостающие 100 рублей и отдавал их работнику магазина, который брал денежные средства без пересчета и выдал взамен Ванишвили деньги крупными купюрами. После ухода афериста продавцы обнаруживали недостачу и обращались полицию.
Так, 23 января Ванишвили предложил продавщице в одном из тюменских магазинов обменять 60 купюр достоинством 100 рублей на крупные. При этом он передал девушке 5,9 тыс. рублей. Продавец обнаружила отсутствие одной сторублевой купюры и предложила Ванишвили пересчитать деньги. В процессе пересчета мошенник ловким движением руки отсчитал себе 3 тыс. рублей и спрятал их в свой карман, после чего передал девушке остальную часть денег, доложив при этом 100 рублей. Продавец, будучи уверенной в передаче ей 60 штук 100 рублевых купюр, без пересчета взяла деньги, отдав взамен Ванишвили 6 тыс. рублей купюрами по 1 тыс. рублей. После ухода мошенника она обнаружила недостачу в сумме 3 тыс. рублей и сообщила об этом директору магазина, а тот — в полицию.
Подобным образом были совершены и остальные хищения, сообщает Тюменская облпрокуратура. Изобличить афериста помогли записи с камер видеонаблюдения в трех пострадавших магазинах. 11 февраля Ванишвили был задержан и по решению суда заключен под стражу.
Прокуратура округа утвердила по данному уголовному делу обвинительный акт и направила материалы дела в мировой суд для рассмотрения по существу.
Для сведения: санкция ч. 1 ст. 159 УК РФ предусматривает следующие виды наказаний: штраф в размере до 120 тыс. рублей, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до 1 года, либо ограничение свободы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на срок до 2 лет.