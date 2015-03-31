Аферист «соблазнял» продавцов мелкими купюрами

Так, 23 января Ванишвили предложил продавщице в одном из тюменских магазинов обменять 60 купюр достоинством 100 рублей на крупные. При этом он передал девушке 5,9 тыс. рублей. Продавец обнаружила отсутствие одной сторублевой купюры и предложила Ванишвили пересчитать деньги. В процессе пересчета мошенник ловким движением руки отсчитал себе 3 тыс. рублей и спрятал их в свой карман, после чего передал девушке остальную часть денег, доложив при этом 100 рублей. Продавец, будучи уверенной в передаче ей 60 штук 100 рублевых купюр, без пересчета взяла деньги, отдав взамен Ванишвили 6 тыс. рублей купюрами по 1 тыс. рублей. После ухода мошенника она обнаружила недостачу в сумме 3 тыс. рублей и сообщила об этом директору магазина, а тот — в полицию.