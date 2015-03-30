Заброшенные могилы на кладбищах будут использовать повторно

Ведомство подготовило соответствующий законопроект. В каждом регионе появится комиссия, которая будет заниматься поиском заброшенных могил. Таковой может быть признано захоронение, на котором отсутствует информация о покойном, и нет сведений об ответственном за захоронение лице. Отдельно оговаривается, что могила не может быть признана заброшенной, если на ней имеются такие надмогильные сооружения, как памятники, часовни, склепы.
Останки из таких захоронений после кремации будут помещены в общую могилу «невостребованных прахов». На освободившееся место можно хоронить нового умершего. В Минстрое оценивают площадь заброшенных могил в России в пределах от 18 до 25 тысяч гектаров. Вторично воспользоваться местом на региональном или муниципальном кладбищах можно не раньше чем через 20 лет со дня последнего захоронения. Повторное использование могил на воинских кладбищах исключается.
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