Заброшенные могилы на кладбищах будут использовать повторно

Останки из таких захоронений после кремации будут помещены в общую могилу «невостребованных прахов». На освободившееся место можно хоронить нового умершего. В Минстрое оценивают площадь заброшенных могил в России в пределах от 18 до 25 тысяч гектаров. Вторично воспользоваться местом на региональном или муниципальном кладбищах можно не раньше чем через 20 лет со дня последнего захоронения. Повторное использование могил на воинских кладбищах исключается.