В Тюмени будут судить водителя, насмерть сбившего старушку

Днем 31 декабря прошлого года около обвиняемый, управляя автомобилем ГАЗ-330210 в состоянии опьянения, совершил ДТП. На улице Щербакова мужчина выехал на полосу встречного движения и сбил 76-летнюю женщину, которая шла по краю проезжей части. С места аварии тюменец скрылся, но в тот же день был установлен сотрудниками ГИБДД и отстранен от управления транспортным средством.
Утром 1 января пострадавшая скончалась от множественных повреждений скелета и внутренних органов с развитием травматического шока, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
По данному уголовному делу утверждено обвинительное заключение, материалы дела направлены в Центральный районный суд.
Мужчине грозит лишение свободы на срок до 7 лет с лишением права управления транспортным средством на срок до 3 лет.