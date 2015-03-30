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В Тюмени будут судить водителя, насмерть сбившего старушку

30 марта 2015, 14:00
Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Тюмени, который в пьяном состоянии насмерть сбил 76-летнюю женщину.

Днем 31 декабря прошлого года около обвиняемый, управляя автомобилем ГАЗ-330210 в состоянии опьянения, совершил ДТП. На улице Щербакова мужчина выехал на полосу встречного движения и сбил 76-летнюю женщину, которая шла по краю проезжей части. С места аварии тюменец скрылся, но в тот же день был установлен сотрудниками ГИБДД и отстранен от управления транспортным средством.

Утром 1 января пострадавшая скончалась от множественных повреждений скелета и внутренних органов с развитием травматического шока, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

По данному уголовному делу утверждено обвинительное заключение, материалы дела направлены в Центральный районный суд.

Мужчине грозит лишение свободы на срок до 7 лет с лишением права управления транспортным средством на срок до 3 лет.

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