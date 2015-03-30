В Тюмени будут судить водителя, насмерть сбившего старушку

Днем 31 декабря прошлого года около обвиняемый, управляя автомобилем ГАЗ-330210 в состоянии опьянения, совершил ДТП. На улице Щербакова мужчина выехал на полосу встречного движения и сбил 76-летнюю женщину, которая шла по краю проезжей части. С места аварии тюменец скрылся, но в тот же день был установлен сотрудниками ГИБДД и отстранен от управления транспортным средством.