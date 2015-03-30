«Тюмень» против «Сокола»: 1:0

Начали команды за здравие. Соперники совсем без раскачки и разведки пошли вперед. Минут 15–20 команды обменивались серьёзными выпадами и неточными ударами, без труда преодолевая середину поля. (Забегая вперед, отмечу, что в целом, играли в этот раз «без центра»). Но до действительно опасных ситуаций дело никак не доходило. Первый момент, где голкиперу действительно пришлось вступить в игру, случился только на 37 минуте, однако удар в упор блестяще парировал страж ворот ФК «Тюмень» Ринат Соколов.
Уже на 35 минуте произошла первая замена. Наставника хозяев Константина Галкина определенно не устраивала атакующая игра своей команды, поэтому с интервалом в две минуты на поле появились Сергей Данилов и Алексей Шляпкин, заменив соответственно Игоря Ламбарского и Анатолия Нежелева. На 43 минуте после розыгрыша стандартного положения у ворот «Сокола» Артем Делькин аккуратно затылком переправил мяч в самый уголок. На этом первый тайм был окончен.
Вторая половина встречи ознаменовалась шквалом атак гостей. Рьяно мчались саратовцы к нашим воротам, но «Тюмень» как будто только этого и ждала. Абсолютно спокойно, без какой-либо паники хозяева раз за разом выбивали мяч на чужую половину поля. Иногда получалось выбираться в контратаки, но они успехом не увенчались. Атаки «Сокола» с каждой минутой становились всё опаснее, защитникам становилось всё тяжелее, а зрителям всё тревожней. На 90-й минуте гостям все-таки удалось поразить ворота, но, к облегчению тюменцев, гол этот был отменен. На том и порешили: 1–0 в пользу хозяев поля.
Отмечу, что в этой игре на стадионе «Геолог» принял участие бронзовый призер чемпионата Европы 2008 в составе сборной России Денис Колодин. (Да, это тот самый, что до сих пор в страшном сне снится великому Эдвину Ван Дер Сару!) В последние годы карьера Дениса пошла на спад из-за серьезных травм, сейчас он защищает цвета «Сокола», а не сборной России.
Следующий матч «Тюмень» на своем поле проведет 12 апреля. В рамках 27-го тура ФНЛ наш клуб примет петербургский «Тосно».
Данил Киво