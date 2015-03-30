«Тюмень» против «Сокола»: 1:0

Вторая половина встречи ознаменовалась шквалом атак гостей. Рьяно мчались саратовцы к нашим воротам, но «Тюмень» как будто только этого и ждала. Абсолютно спокойно, без какой-либо паники хозяева раз за разом выбивали мяч на чужую половину поля. Иногда получалось выбираться в контратаки, но они успехом не увенчались. Атаки «Сокола» с каждой минутой становились всё опаснее, защитникам становилось всё тяжелее, а зрителям всё тревожней. На 90-й минуте гостям все-таки удалось поразить ворота, но, к облегчению тюменцев, гол этот был отменен. На том и порешили: 1–0 в пользу хозяев поля.