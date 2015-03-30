Роза Сябитова помогла выбрать победителей татарского конкурса

В Тюмени завершился финал восьмого открытого регионального конкурса «Звезда Cибири» &«Джигит» 2015. 7 девушек и 7 юношей встретились на одной сцене в борьбе за титулы победителей.
В этом году среди финалистов не только жители Тюменской области, но и Ханты-Мансийский округа, Республики Башкортостан, Екатеринбурга, Курганской области.
Главное для победы — знание родного языка. Поэтому финалисты говорили со сцены на татарском языке. Они представили визитку, творческий номер, дефиле.
Кстати, во время дефиле в национальных костюмах молодые люди вышли на сцену в коллекции «Сибирские ласточки», автором которой является бывшая финалистка конкурса Эллина Саитова.
Финалисты удивили зрителей палитрой своих талантов: в этом году участники пели, танцевали, читали художественное слово, играли на музыкальных инструментах, впервые за всю историю конкурса финалист исполнил отрывок из Корана.
Роза Сябитова: «Мои внуки будут только татарами, и это даже не обсуждается. Более того, они будут мусульманами».
«Наша задача — воспитать молодёжь, которая является символом современной, активной и успешной молодёжи. И при этом, чтобы она гордилась своим татарским происхождением, чтила традиции своего народа, сохраняла преемственность. Финалисты проекта проявляют себя в разных областях, Конгресс татар Тюменской области всегда поддерживает их успехи. Мы гордимся нашими финалистами. Нашей татарской молодёжью», — комментирует Ринат Насыров, председатель исполкома Конгресса татар Тюменской области.
В этом году тема финального шоу — семейные ценности. Открытый региональный конкурс «Звезда Сибири» и «Джигит» проводится в Тюмени уже восьмой год подряд. За это время участники прошлых лет построили семьи, родили детей. В один из моментов они вышли на сцену.
Оценить кандидатов приехали народный артист России и Республики Татарстан Ренат Ибрагимов, а также известная сваха страны Роза Сябитова. Телеведущая Первого канала гордится своим происхождением и поддерживает создание татарских семей.
«Я очень благодарна, что родилась татаркой, я горжусь этим, — отметила Роза Сябитова. — А свои детям я так и сказала: «Мои внуки будут только татарами, и это даже не обсуждается. Более того, они будут мусульманами».
Подарком для зрителей стало выступление звёзд татарской эстрады — народного артиста России и Республики Татарстан Рената Ибрагимова и группы «Казан егетляре». Ренат Ибрагимов на тюменском конкурсе впервые. Победителями VIII открытого регионального конкурса «Себерейолдызы — Звезда Сибири» & «Татар егете — Джигит» 2015 стали Дамир Тимканов и Анжела Абдрашитова.
Следующий этап — участие во всероссийском этапе. Регионы России впервые объединились, чтобы вывести своих красавиц и джигитов на масштаб страны. Всероссийский этап конкурса станет переходящим. Организаторы надеются, что в 2016 году самых красивых татарских девушек и юношей страны примет Тюменская область.
VIIIоткрытый региональный конкурс «Звезда Сибири» &«Джигит» 2015 проходил в поддержку благотворительного фонда «У нас нет детей-сирот». 10 процентов от средств, собранных с продажи билетов организаторы направят на помощь детям, сообщает пресс-служба Конгресса татар Тюменской области.